Бывший тренер сборной Узбекистана возглавил чемпиона Латвии

Самвел Бабаян. Фото с сайта Sports.uz

Бывший наставник ташкентского «Пахтакора» и национальной сборной Узбекистана Самвел Бабаян назначен главным тренером футбольного клуба «Спартак» (Юрмала), который является действующим чемпионом Латвии. Как сообщает Championat.Asia , специалист смог продолжить карьеру за рубежом благодаря тому, что исполнительный комитет Федерации футбола Узбекистана (ФФУ) 1 февраля 2018 года отменил решение о пожизненном отстранении Бабаяна от деятельности, связанной с футболом.

Помощником узбекистанского специалиста в новом клубе станет его соотечественник Виктор Джалилов. Дебют Бабаяна на посту руководителя «Спартака» состоится 1 апреля в матче чемпионата страны против ФК «Елгава» — команды встретятся на поле соперника.

Поскольку команда из Юрмалы является лучшей в Латвии, «Спартак» сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА, и у Самвела Бабаяна есть шанс стать первым тренером из Узбекистана, принявшим участие в самом престижном клубном турнире Европы.

Напомним, что ФФУ в январе 2018 года пожизненно отстранила Самвела Бабаяна от любой деятельности, связанной с футболом. Причиной такого решения стало то, что в 2002-2014 годах, занимая должность вице-президента ташкентского клуба «Пахтакор», функционер незаконно вносил изменения в контракты футболистов.

Позднее в СМИ появилась информация, что бывшим тренером национальной сборной Узбекистана и ташкентского «Пахтакора» займется республиканская прокуратура, но официально Бабаяну так и не было предъявлено никаких обвинений.