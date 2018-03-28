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Новости Центральной Азии

Бывший тренер сборной Узбекистана возглавил чемпиона Латвии

27.03.2018 19:05 msk, Фергана

Узбекистан Спорт

Самвел Бабаян. Фото с сайта Sports.uz
Бывший наставник ташкентского «Пахтакора» и национальной сборной Узбекистана Самвел Бабаян назначен главным тренером футбольного клуба «Спартак» (Юрмала), который является действующим чемпионом Латвии. Как сообщает Championat.Asia, специалист смог продолжить карьеру за рубежом благодаря тому, что исполнительный комитет Федерации футбола Узбекистана (ФФУ) 1 февраля 2018 года отменил решение о пожизненном отстранении Бабаяна от деятельности, связанной с футболом.

Помощником узбекистанского специалиста в новом клубе станет его соотечественник Виктор Джалилов. Дебют Бабаяна на посту руководителя «Спартака» состоится 1 апреля в матче чемпионата страны против ФК «Елгава» — команды встретятся на поле соперника.

Поскольку команда из Юрмалы является лучшей в Латвии, «Спартак» сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА, и у Самвела Бабаяна есть шанс стать первым тренером из Узбекистана, принявшим участие в самом престижном клубном турнире Европы.

Напомним, что ФФУ в январе 2018 года пожизненно отстранила Самвела Бабаяна от любой деятельности, связанной с футболом. Причиной такого решения стало то, что в 2002-2014 годах, занимая должность вице-президента ташкентского клуба «Пахтакор», функционер незаконно вносил изменения в контракты футболистов.

Позднее в СМИ появилась информация, что бывшим тренером национальной сборной Узбекистана и ташкентского «Пахтакора» займется республиканская прокуратура, но официально Бабаяну так и не было предъявлено никаких обвинений.

Международное информационное агентство «Фергана»

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