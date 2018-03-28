Молодежная сборная Казахстана в квалификации Чемпионата Европы разгромила Люксембург

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Молодежная сборная Казахстана в квалификационном раунде Чемпионата Европы разгромила на домашнем поле Люксембург. Встреча завершилась победой казахстанцев со счетом 3:0, сообщает Soccerway

Турнирное положение заставляло хозяев идти вперед со стартового свистка, что казахстанцы и сделали. Долго голов ждать не пришлось: не успели футболисты провести на поле и десяти минут, как защитник казахстанцев Ян Вороговский замкнул головой навес с фланга, спустя еще три минуты Вороговский оформил дубль, воспользовавшись ошибкой голкипера гостей.

Далее казахстанцы играли спокойнее, полностью контролируя ход матча и прерывая все атакующие попытки люксембуржцев на подступах к штрафной. Во втором тайме картина не изменилась. Казахстан продолжал держать мяч и проводить комбинационные атаки, одна из которых закончилась назначением пенальти в ворота гостей и удалением защитника люксембуржцев Седрика Сакраса. Максим Федин реализовал одиннадцатиметровый, и за двадцать минут до конца игры счет стал 3:0. Люксембург пытался забить гол престижа, но все попытки пресекались защитниками хозяев.

Ранее казахстанцы в рамках квалификации Чемпионата Европы на выезде также одолели Люксембург со счетом 2:1. В предыдущем туре Казахстан дома проиграл французам 0:3.

Таким образом, сборная Казахстана набрала девять очков в семи матчах и занимает третью строчку в своей группе. Лидируют французы с 18 очками после шести встреч, на втором месте – Словения с десятью баллами после пяти игр. Вслед за казахстанцами расположились болгары с пятью очками в пяти матчах, далее находится Черногория с четырьмя баллами в шести играх, замыкает шестерку команд Люксембург с четырьмя очками в семи матчах.