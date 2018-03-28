СМИ снова анонсировали освобождение адвоката Шухрата Кудратова

Шухрат Кудратов. Фото с сайта Catoday.org

Известный таджикский адвокат Шухрат Кудратов может выйти на свободу в августе 2018 года. Об этом 27 марта сообщило радио «Озоди» со ссылкой на источник в Минюсте Таджикистана.

По словам собеседника радиостанции, 26 августа заканчивается срок заключения адвоката. Жена Кудратова Гулафруз Курбонова подтвердила журналистам, что уже получила соответствующие извещения от Генпрокуратуры и Минюста.

В 2016 году родственники Кудратова сообщили СМИ, что адвокат попал под амнистию в честь 25-летия независимости Таджикистана. Но эта информация в итоге не подтвердилась. Лидер Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зоиров и сейчас в беседе с «Озоди» заявил, что Кудратова должны были выпустить по амнистии — освободить обещали всех заключенных, которым осталось провести за решеткой не более двух лет. Остаток срока Кудратова на тот момент составлял один год и девять месяцев. Статья о взяточничестве, по которой был осужден адвокат, также не препятствовала амнистии.

Кудратов был задержан в Душанбе 21 июля 2014 года. Адвоката обвинили в вымогательстве двух тысяч долларов у его подзащитного Амирали Суламаева. Якобы он обещал передать эти деньги в качестве взятки судье. Сам Кудратов заявил, что деньги предназначались для передачи потерпевшему для решения конфликта мирным путем. В 2015 году суд Душанбе приговорил Кудратова к девяти годам лишения свободы. Через два месяца Верховный суд снизил срок до трех лет и восьми месяцев со штрафом в размере 87,6 тысяч сомони.

По мнению соратников Кудратова и международных организаций, его дело имеет политическую подоплеку. Он представлял в судах интересы экс-министра промышленного развития Зайда Саидова, бывшего министра внутренних дел Якуба Салимова, а также основного обвиняемого в убийстве зятя президента Таджикистана Диловаршо Косимова. Незадолго до своего ареста Кудратов написал открытое письмо в поддержку Саидова, которого приговорили к 26 годам.