Сборная Киргизии по футболу обыграла Индию и вышла на Кубок Азии с первого места в группе

Национальная команда Киргизии в Бишкеке оказалась сильнее сборной Индии 2:1 и заняла итоговое первое место в группе A квалификационного раунда Кубка Азии-2019. Об этом сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации (АФК).



Фото с сайта AFC



Кыргызстанцы заранее обеспечили себе участие в континентальном турнире, обыграв в пятом туре сборную Мьянмы. Единственная интрига, которая сохранилась в матче против Индии – кто займет первое место в группе. Сборная Киргизии отставала от Индии на три очка, так что центральноазиатской команде была нужна только победа.

Уже на второй минуте встречи Антон Землянухин отправил мяч в ворота гостей, замкнув передачу Кайрата Жиргалбека Уулу. Индусы не смирились с поражением и проводили атаку за атакой. В первом тайме мяч дважды залетал в ворота хозяев, но оба взятия были отменены судьями встречи – сначала был зафиксирован офсайд, затем фол в нападении. Отлично действовал голкипер кыргызстанцев Павел Матиаш. Хозяева также могли удвоить преимущество, но Ислам Шамшиев не попал по воротам из выгодного положения. Во второй половине встречи кыргызстанцам немного удалось успокоить игру, а за двадцать минут до конца матча Мирлан Мурзаев все-таки огорчил вратаря индусов. Сборная Индии за три минуты до финального свистка отквитала один мяч, но больше сделать ничего не смогла.

В параллельном матче группа сборная Мьянмы обыграла Макао 1:0.Расположение в группе А таково: на первом месте сборная Киргизии с 13 очками, на второй позиции – Индия с таким же количеством очков, уступающая кыргызстанцам по результатам очных встреч, на третьей строчке расположилась Мьянма с восемью баллами, на последнем месте – Макао с нулем в графе очки.

Боролась за лидерство в группе E и сборная Туркмении, также завоевавшая путевку на Кубок Азии. У туркменов, как и у Бахрейна, было по десять очков, но центральноазиатская команда уступала по дополнительным показателям, так что для лидерства в группе сборной Туркменистана нужно было побеждать на выезде в очной встрече.

Уже в первом тайме стало очевидно, что Бахрейн настроен вполне серьезно. На 12 и на 24 минутах Абдулла Юсуф Хелал огорчил голкипера гостей. Гости мало в чем уступали хозяевам и атаковали не меньше бахрейнцев. Но везение было явно не на стороне туркменских футболистов. Во второй половине встречи Бахрейн еще дважды огорчил вратаря центральноазиатской команды: на 64 минуте Сайед Реда Исса и на 67 – Ахмед Абдулла Али. Примерно равная встреча команд закончилась разгромом Туркменистана 4:0.В еще одном матче группы Тайвань обыграл Сингапур 1:0.Таким образом, первое место в группе E занял Бахрейн с 13 очками, на второй строчке – Туркмения с десятью баллами, на третьей позиции Тайвань с девятью очками, у Сингапура два балла.

Следует отметить, что единственной командой из Центральной Азии, которая не поедет на Кубок Азии-2019, стал Таджикистан, уступивший сборной Филиппин 1:2. Национальная команда попала на континентальный турнир, минуя квалификационный раунд, так как участвовала в финальной части отборочного цикла АФК к Чемпионату мира.