Тренер сборной Таджикистана по футболу извинился перед болельщиками и подал в отставку

Хаким Фузайлов. Фото с сайта Fft.tj

Главный тренер сборной Таджикистана Хаким Фузайлов подал в отставку. Решение было принято в связи с тем, что таджикистанцы не пробились на Кубок Азии-2019, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны (ФФТ).

После поражения Таджикистана в решающем матче с Филиппинами Фузайлов обратился болельщиками, поблагодарил руководство ФФТ и заявил об уходе с поста.

«Хотел бы попросить извинения у всех болельщиков сборной Таджикистана, которые поддерживали команду на протяжении всего отборочного цикла. Беру всю ответственность за отсутствие результата на себя и подаю в отставку. Считаю, что сборная Таджикистана заслуживала выхода в финальную часть Кубка Азии, но, увы, не получилось, не хватило одной победы. Хочу пожелать успехов сборной страны в следующем цикле. Желаю успехов и руководству Федерации футбола Таджикистана, которое делает очень многое для развития футбола в стране», — сказал тренер.

Хаким Фузайлов возглавил национальную команду Таджикистана в апреле 2016 года. Под руководство Фузайлова таджикистанцы провели 14 матчей (6 побед, 5 ничьих и 3 поражения)

Ранее тренер работал с узбекистанскими клубами «Самарканд», «Бухара», «Андижан», «Локомотив», а также с российскими командами «Титан» и «Локомотив» (Калуга).

Национальная команда Таджикистана в своей истории ни разу не пробивалась на Кубок Азии. В рейтинге ФИФА центральноазиатская сборная находится на 124 месте.

Напомним, что 27 марта Таджикистан в Маниле уступил национальной команде Филиппин и занял третье место с семью очками в отборочной группе F. Путевки завоевали сборные Филиппин (13) и Йемена (10), которые впервые примут участие в континентальном турнире.

Следует отметить, что стали известны все участники Кубка Азии-2019. Впервые турнир проводится в расширенном формате, и за победу будут соревноваться сразу 24 команды. Хозяева турнира – ОАЭ. Участники финальной части отборочного этапа Чемпионата мира: Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Ирак, Иран, Южная Корея, Япония, Таиланд, КНР, Австралия, Узбекистан. Победители квалификационного раунда Кубка Азии: Палестина, Оман, Бахрейн, Йемен, Ливан, Иордания, Индия, Филиппины, КНДР, Вьетнам, Киргизия, Туркмения.