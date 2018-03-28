В список Forbes впервые попал молодой таджикский инноватор

Азизджон Азими. Фото с сайта News.tj

20-летний Азизджон Азими, основатель и председатель неправительственной организации Tajrupt , вошел в азиатский список 30 under 30 журнала Forbes, куда попали самые успешные социальные предприниматели и инноваторы в возрасте до 30 лет. Как отмечает агентство Asia-Plus , Азими стал первым таджикистанцем, включенным в этот список. На странице организации Tajrupt в Facebook опубликованы поздравления Азизджону.

Tajrupt, работающая над расширением возможностей молодежи в стране, стала первой в Центральной Азии НПО, получившей финансовую поддержку от Европейского фонда пожертвований. Tajrupt организовала Внеклассный ресурсный центр, в котором участники обсуждают такие темы, как гендерное равенство, свободные СМИ и предпринимательство.

Ее основатель Азизджон Азими учился сначала в русской школе в Таджикистане, затем в таджикско-турецком лицее города Худжанда на севере Таджикистана (ныне – лицей для одаренных детей), окончив часть классов экстерном. В 11 лет его отправили в США в частную школу. Затем он поступил в Университет Хофстра, оттуда через год он перевелся в университет Нью-Йорка (NYU), где за четыре года получил два красных диплома по экономике и международным отношениям, а в 2016 году стал самым молодым его выпускником.

У него есть дипломы мастера государственной политики (MPP) и мастера делового администрирования (MBA) Высшей школы бизнеса Стэнфорда и Гарвардской Школы управления имени Джона Кеннеди. Таджикистанские СМИ назвали его «таджикской надеждой в Гарварде», а сам он в интервью Радио «Озоди» в 2016 году называл себя «сыном огромной семьи таджиков» и обещал «служить таджикской молодежи», чтобы она имела возможность учиться в лучших зарубежных вузах. НПО Tajrupt создана для финансирования образования способной молодежи, она базируется в Худжанде.

Следует отметить, что в азиатском списке Forbes в 2018 году впервые также появились бизнесмены из Азербайджана, Северной Кореи и Фиджи. Всего в этот список вошли 300 молодых новаторов и предпринимателей, которые «переписывают правила для следующего поколения», большинство их из Индии (65), на втором месте – Китай (59), на третьем – Австралия (35).