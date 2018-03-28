В Ташкенте впервые издали Коран на арабском языке

В Узбекистане 28 марта началась продажа экземпляров впервые изданного в республике Корана на арабском языке в мединском шрифте (Қуръони Карим – Мусҳафи шариф). Книги выпущены издательством «Ҳилол нашр», сообщает Azon.uz.



Экземпляры Корана. Фото с сайта Hilolnashr.uz



На странице Azon.uz в Facebook говорится об огромных очередях, которые образовали желающие приобрести экземпляр (мусхаф) Корана в фирменном магазине издательства «Ҳилол нашр» в Ташкенте, расположенного недалеко от мечети «Илонли ота». В этой связи распространителями продукции принято решение отпускать каждому покупателю по одной книге.

Всего издательство планирует выпустить 50 тысяч экземпляров Корана, на первом этапе изготовлено 10 тысяч книг. Также узбекистанцы могут заказать книгу по интернету на сайте «Ҳилол нашр», доставку осуществит «Почта Узбекистана». Как и в стационарных торговых точках, стоимость книги составляет 31 тысячу сумов ($3,8). Для сравнения в российских онлайн-магазинах такое издание стоит порядка 700 рублей ($12,2).



Очередь за Кораном в Ташкенте. Фотографии из фейсбука Azon.uz



Раньше в республику экземпляры Корана на арабском языке завозили из-за границы – Турции, Саудовской Аравии и других стран. При этом цена книг была не менее 70 тысяч сумов ($8,6).

Коран в мединском шрифте является одним из самых распространенных в мире, его особенность заключается в том, что за основу именно этого мусхафа взят рукописный Коран.

В Узбекистане на протяжении долгих лет наблюдались проблемы с изданием и распространением религиозной литературы. В 1998 году был принят закон, согласно которому все подобные издания должны были утверждаться государством. Служба национальной безопасности и другие силовые структуры проводили рейды по книжным магазинам, торговавшим религиозной литературой, что нередко приводило к закрытию торговых точек.