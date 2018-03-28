Верховный суд попросил казахстанцев оценить идею ночных судов

Здание Верховного суда Казахстана. Фото с официального сайта

Верховный суд Казахстана изучает возможность внедрения так называемых ночных судов по примеру Сингапура. Об этом на своей странице в Facebook сообщила судья Верховного суда Улбосын Сулейменова.

Такие суды, как пишет Сулейменова, могут рассматривать административные дела, по которым нарушитель признает свою вину и согласен с размером причиненного ущерба. Если обе стороны согласны на рассмотрение дела в нерабочее время, заседание может быть проведено после рабочего дня, например, с 19:00 до 22:00, пояснила судья.

Предполагается, что ночные суды могут рассматривать дела о ДТП, о нарушениях ПДД, о семейно-бытовых конфликтах, а также о миграционных нарушениях. Сулейменова попросила казахстанцев высказывать свои предложения о том, подходят ли такие категории дел для ночных судов, и предлагать свои варианты.

Ночные суды были введены в Сингапуре в 1992 году. В основном они рассматривают дела о дорожных правонарушениях и работают четыре дня в неделю, начиная с 18:00. Они были введены, чтобы облегчить участие в судебных заседаниях для работающей части населения.

Практика ночных судов существует и в других странах. Например, в США в нескольких штатах такие суды рассматривают дорожные нарушения и мелкие преступления. В Нью-Йорке ночной суд даже стал туристической достопримечательностью для любителей нестандартных впечатлений. В Великобритании весной 2017 года министерство юстиции предложило ввести практику вечерних и ранних утренних судебных заседаний. Это вызвало активные протесты в среде адвокатов, заявивших, что на них возрастет рабочая нагрузка. Позже министерство отложило запуск этой программы.