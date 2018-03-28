В Ташкенте пройдет Всемирный саммит по блокчейну и криптовалютам

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В Ташкенте 28 апреля 2018 года пройдет Всемирный саммит по блокчейну и криптовалютам (World Blockchain and Cryptocurrency Summit, WBC Summit) с участием 25 стран и почти 100 организаций, сообщает UzDaily.Uz

На сайте саммита говорится, что Узбекистан «был выбран в качестве новой криптостолицы Средней Азии». Предполагается, что в пятизвездочном International Hotel Tashkent участники обсудят актуальные вопросы цифровой экономики, в том числе регулирование и налогообложение, анонимность данных, применение блокчейн-технологий, майнинг, хранение и обмен криптовалюты. Организаторы рекламируют саммит как «возможность выйти на новый рынок, полный инвестиций и возможностей для запуска новых проектов».

Запланировано выступление 15 представителей, среди приглашенных – президент интернет-ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров, а также ряд специалистов по блокчейну из Латвии, Голландии, Израиля, Бахрейна, Новой Зеландии, Австралии, России и Нигерии.

Посетителям предлагается купить билет за 810.000 сумов (5800 рублей или $100), дающий право наблюдать за рабочими сессиями. За 2.430.000 сумов (17.400 рублей или $300) предоставляется доступ к рабочим и пленарным сессиям и ланч-нетворкингу. Самые дорогие билеты стоят 4.050.000 сумов (29.000 рублей или $500) и гарантируют доступ ко всему перечисленному, ICO-pitch сессии и места в первом-втором ряду.

В рамках саммита состоится Uzbekistan ICO Show, на котором будут представлены проекты по Узбекистану, где до сентября обещали разработать закон, легализующий криптовалюты.

На сайте отмечается, что первый WBCSummit в Ташкенте прошел в январе, но отчет о нем недоступен. Возможно, имелась в виду встреча 27 января в коворкинг-центре GroundZero в рамках Клуба альтернативной энергетики, где обсуждался майнинг. Саммиты по криптовалютам прошли в Дубае, Шанхае, Кишиневе, Eреване и на Мальте, в мае запланирован саммит в Москве. Впервые московский саммит прошел 27 января 2018 года и собрал представителей из более чем 30 стран Европы, Северной Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии, отвечающих за блокчейн-регулирование.

В начале 2018 года Узбекистан вошел в тройку стран, в которых выгодно добывать криптовалюту. Добыча одного биткоина в Узбекистане, согласно оценке экспертов издания International Business Times, обойдется в $1790. Меньше потребуется только жителям Тринидада и Тобаго – $1190 и Венесуэлы – $531.