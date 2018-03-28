Турция запретит рекламу нездоровой еды на ТВ

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Высший совет радио и телевидения Турции, который регулирует индустрию СМИ в стране, объявил о планах запретить на телевидении рекламу нездоровой еды. Соответствующий документ, как пишет Hurriyet , был опубликован в Resmi gazete, официальном правительственном издании.

Пока точного списка продуктов, которые будут запрещены к показу в телерекламе, нет, его должно составить министерство здравоохранения. Но известно, что в списке будет три категории.

Красная категория включает высококалорийные и опасные для здоровья продукты: шоколад, конфеты, кондитерские изделия, фруктовые соки, газированные напитки, энергетики, мороженое. Реклама с этими продуктами будет запрещена к показу через 15 дней после того, как министерство здравоохранения опубликует список.

Вторая категория — оранжевая. В нее поместят еду и напитки, которые следует употреблять с осторожностью. Реклама этих продуктов может быть разрешена, если они будут соответствовать определенным критериям. Правила для этой категории вступят в силу через два года. Последняя категория, «зеленая», будет включать полезные продукты, которым не грозит запрет. Сюда войдут мясо, рыба, яйца, молоко, сыр, йогурт, овощи, фрукты и бобы.

В январе этого года с подобной инициативой выступило министерство здравоохранения России. Оно предложило ограничить продолжительность и время показа на телевидении рекламы нездоровых продуктов питания: чипсов, газированных напитков, шоколадных батончиков и других продуктов с высоким содержанием сахара и жиров. Минкомсвязи выступило с критикой предложения, заявив, что, если принять такие меры, то «рекламировать можно будет только диетический творог».

В Великобритании в 2007 году был принят запрет на показ на телевидении рекламы продуктов с высоким содержанием сахара, жира и соли в передачах для детей. В 2017 году подобные ограничения ввели для рекламы в интернете. Однако критики утверждают, что этих мер недостаточно, так как запрет не затрагивает программы и шоу, которые не позиционируют себя как проекты для детской аудитории, хотя дети их активно смотрят. Например, в прошлом году исследователи Университета Ливерпуля выяснили, что во время популярного шоу The Voice («Голос») дети видят до 12 роликов, рекламирующих вредные продукты питания.