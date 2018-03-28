Казахстанским борцам отказали в американской визе

Казахстанские вольники. Фото с сайта Kzpravda.kz

Казахстанским борцам отказали в получении визы США, в связи с чем центральноазиатская сборная может не поехать на Кубок мира по вольной борьбе либо будет в ослабленном составе. В случае отказа от участия в соревновании на команду будет наложен штраф, сообщает Kazinform

«На данный момент четырем нашим борцам США отказали в визе без объяснения причин. Мы обратились в Американскую федерацию борьбы с просьбой о содействии, но и они не сумели повлиять на решение визового отдела американского посольства. На Кубок мира из-за отказа в визе не смогут, например, поехать чемпион юношеской Олимпиады Куатбек Мухамбет, а также Кайрат Амиртаев», - рассказал вице-президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана Ерлан Кожасбай.

Консультант сборной Казахстана по вольной борьбе Майрбек Юсупов объяснил, что сборная не сможет игнорировать турнир, так как на Федерацию будут наложены санкции в виде штрафа Объединенным миром борьбы (UWW). Федерация борьбы Казахстана уведомила UWW о проблемах и надеется на понимание либо помощь в получении визы.

Состав участников Кубка мира по вольной борьбе формируется по итогам предыдущего сезона, туда допускаются восемь лучших команд, учитываются результаты на международных турнирах. Казахстан попал в число участников. Турнир пройдет в Айова-Сити (США) 7-8 апреля.

Согласно жеребьевке, на Кубке мира Казахстан попал в группу вместе с Россией, Азербайджаном и Кубой. В другой группе – Иран, США, Япония и Грузия. Как сообщает Kazinform, визы не получили команды Ирана и России. Срок подачи заявок истекает 4 апреля.

Ранее, в октябре 2017 года, из-за отказа в выдаче виз казахстанские спортсмены пропустили первый Международный чемпионат по функциональному фитнесу в Конкорде, штат Калифорния.

Также в октябре 2017 года было отказано в выдаче американских виз сборной Ирана по тяжелой атлетике. В сентябре было объявлено, что граждане Чада, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы, Йемена, а также Ирана столкнутся с ограничениями на въезд в США.

Следует отметить, что ситуация с получением виз в США казахстанцами значительно ухудшилась. Если в 2008 году отказы получали 11,7% соискателей, а в 2012 всего 7,5%, то в 2016 году въезд запретили 33% гражданам Казахстана. Лидерами по числу отказов являются грузины — в 61% приходил отрицательный ответ. Далее следуют Киргизия – 54%, Таджикистан и Армения – 52%, Узбекистан - 51%. Федерация борьбы Грузии не заявляла о проблемах с получением виз США для своей команды.