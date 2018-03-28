Узбекские чиновники отказались оплатить победителям международного кинофестиваля поездку за призом

Два студента из Узбекистана – Ботир Абдурахмонов и Абдуазиз Илхомов - стали победителями итальянского международного фестиваля короткометражных фильмов Ca'Foscari Short, но не смогли лично получить награду из-за отсутствия средств на поездку в Венецию. Об этом они рассказали в интервью изданию Daryo.uz.



Ботир Абдурахмонов и Абдуазиз Илхомов. Кадр видеозаписи с сайта Daryo.uz



Фильм, за который учащиеся Государственного института искусств и культуры Узбекистана получили главный приз, называется «Мама» («Она»). Действие картины происходит во время Второй мировой войны. Главная героиня – женщина из узбекской деревни, взявшая под опеку детей, бежавших от боев. Фильм был снят в 2017 году в Хорезмской области на средства национального агентства «Узбеккино».

Кадр из фильма “Мама”

Как сообщили сами студенты, чтобы присутствовать на церемонии награждения, они должны были оплатить расходы на перелет в Венецию. Молодые люди обратились к руководству своего института с просьбой профинансировать поездку, но получили отказ. После этого они обращались еще в несколько инстанций, в том числе в Совет молодых работников кино Союза молодежи Узбекистана, но и там им ничем не помогли. По просьбе организаторов фестиваля Абдурахмонов и Илхомов направили им видеообращение , которое и было показано при вручении призов. Сами же победители наблюдали за церемонией награждения в Facebook.

Илхомов отметил, что они не первые, кто столкнулся с подобной реакцией местных чиновников. «Талантливых студентов очень много. Один из них – мой однокурсник Шокир Холиков. Его короткометражный фильм «Нас не понимают» («Бизни тушунишмайди») прошёл на главный конкурс Швейцарского международного кинофестиваля. У него была похожая ситуация: сходил в «Узбеккино», показал письма и другие документы, но никакого результата не добился. Ему всё «объяснили» и отправили обратно», – отметил режиссер.

В венецианском кинофестивале Са` Foscari short film участвовали студенческие работы более чем из 30 стран. В этом году фестиваль проводился в восьмой раз, с 21 по 24 марта.