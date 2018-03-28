В Киргизии дело Омурбека Бабанова о подготовке к захвату власти выделили в отдельное производство

Омурбек Бабанов. Фото с сайта Kaktus.media

В Киргизии следствие выделило в отдельное производство уголовное дело против бывшего лидера парламентской фракции «Республика – Ата Журт» и оппозиционного кандидата в президенты Омурбека Бабанова о подготовке к захвату власти и организации массовых беспорядков. Об этом сообщает Радио «Азаттык» со ссылкой на официального представителя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Рахата Сулайманова.

Сейчас Омурбека Бабанова нет в Кыргызстане, и в ГКНБ не исключили, что объявят его в розыск, если полученные показания подтвердятся. Пока по этому делу ведется следствие.

В то же время Сулайманов сообщил о завершении следствия по уголовному делу в отношении сторонника Омурбека Бабанова, бывшего депутата Жогорку Кенеша (парламента) Каната Исаева и еще трех граждан. По версии следствия, они планировали насильственный захват власти с участием других сторонников Бабанова, используя как предлог фальсификацию итогов выборов президента Киргизии в 2017 году. Исаев, по их версии, планировал захват власти, используя криминал, членов ОПГ и свои связи в госорганах. Трех «соучастников» Исаева взяли под стражу. Каната Исаева в январе 2018 года приговорили к 12 годам колонии за коррупционные преступления, совершенные в бытность его мэром Токмока.

В октябре 2017 года Бабанов занял второе место на выборах президента Киргизии. Он признал итоги выборов, заявив: «Я никогда не буду захватывать власть. И сейчас, и в будущем не буду этого делать».

В ноябре 2017 года стало известно, что Бабанова обвиняют по ряду уголовных статей, в том числе в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и в возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды. Поводом стал видеоролик о встрече Бабанова с жителями микрорайона Амир-Тимур (Он-Адыр) города Оша, в основном узбекской национальности. За несколько дней до возбуждения дела действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что «с болью в сердце смотрел, как очередной провокатор, политикан ради своих шкурных интересов говорит провокационные вещи».