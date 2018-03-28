28 Март 2018

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Новости Центральной Азии

Судья на процессе Бобомурода Абдуллаева счел преждевременным вызов на допрос Мухаммада Салиха

Здание Ташкентского суда по уголовным делам. Фото Тимура Карпова, “Фергана”
На заседании суда по делу журналиста Бобомурода Абдуллаева 28 марта его адвокат Сергей Майоров выступил с ходатайством пригласить в качестве свидетеля лидера «Народного движения Узбекистана» (НДУ) Мухаммада Салиха. Но судья заявил, что это преждевременно, передает корреспондент «Ферганы», находившийся в зале суда.

Сегодня Бобомурод Абдуллаев завершил дачу показаний и стал отвечать на вопросы сторон обвинения и защиты. В основном их интересовало сотрудничество с Мухаммадом Салихом. Абдуллаева спрашивали, в частности, где и когда они познакомились, за что Салих платил ему деньги и какого размера было вознаграждение за труды. В связи с таким интересом Майоров и попросил суд пригласить Салиха к участию в заседаниях, используя интернет. Однако судья отклонил ходатайство, пояснив, что это преждевременно, поскольку еще не допрошены остальные трое подсудимых и свидетели.

Процесс продолжится 29 марта.

На предыдущем заседании, которое состоялось 26 марта, Бобомурод Абдуллаев сообщил, что антигосударственный проект «Жатва», в разработке которого его обвиняли, на самом деле, был придуман сотрудниками СНБ. По словам журналиста, на допросах следователи говорили ему, что могут придумать и написать все что угодно, главное, чтобы это было направлено против лидера «Народного движения Узбекистана» Мухаммада Салиха.

Абдуллаев подтвердил также, что встречался с оппозиционером, отметив, что Салих предоставлял информацию, которую тот обрабатывал и публиковал в интернете. При этом журналист подчеркнул, что писал «из-за убеждений, не из-за денег». В ходе заседания он также подробно рассказал об истязаниях, которым подвергся в стенах СИЗО СНБ.

Абдуллаева и еще трех человек – блогера Хаётхана Насреддинова, предпринимателей Шавката Оллоёрова и Равшана Салаева обвиняют в «посягательстве на конституционный строй Узбекистана». Суд над ними начался в марте, он проходит в открытом режиме. На предыдущих заседаниях Абдуллаев рассказал, как его похитили и пытали сотрудники спецслужб. Однако назначенная судом медицинская экспертиза факт применения пыток не подтвердила.

Журналист также отказался признавать вину в инкриминируемом преступлении. Его примеру последовал подсудимый Шавкат Оллоёров. Равшан Салаев признал вину частично, а Хаётхан Насреддинов – полностью.


Мать Хаётхана Насреддинова перед зданием суда. Фото Тимура Карпова, “Фергана”

На пытки жаловались и другие фигуранты этого дела. Ситуация изменилась в январе, после отставки главы службы национальной безопасности Рустама Иноятова. Двух следователей – Нодирбека Туракулова и Александра Веселова отстранили от дела журналиста. Позднее стало известно, что Ташкентский военный суд обвинил Туракулова в злоупотреблении властью и «привлечении невиновного к ответственности».

Подробнее о данном деле можно узнать из материалов специальной рубрики «Ферганы» «Бобомурод Абдуллаев».

Международное информационное агентство «Фергана»

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