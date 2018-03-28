С 1 апреля за проезд в общественном транспорте Душанбе будет действовать безналичный расчет

Эмомали Рахмон проверяет Citycard. Фото пресс-службы президента Таджикистана

В столице Таджикистана Душанбе с 1 апреля перестанут принимать наличные в качестве оплаты за проезд в общественном транспорте. Расплачиваться нужно будет единой проездной картой Citycard. Об этом компания Citycard сообщила на своей странице в Facebook.

Первые валидаторы (устройства для снятия средств с проездных карт) были установлены в нескольких автобусах и троллейбусах в Душанбе еще в прошлом году. Как сообщили информагентству Asia-Plus в мэрии города, на сегодняшний день валидаторы установлены в 285 автобусах и троллейбусах.

Карты продаются в терминалах и киосках на остановках общественного транспорта. Пополнить карты можно через терминалы Express Pay.

Минимальная стоимость пластиковой карты Citycard – 7 сомони ($0,8). Из этой суммы 4 сомони ($0,45) — плата за саму карту, а 3 сомони ($0,34) идут на баланс для оплаты поездок. Можно приобрести и временную карту на несколько поездок. Карта на 4 поездки стоит 5 сомони ($0,6), на 8 поездок — 10 сомони ($1,1). Срок действия карты на 4 поездки — 5 дней с момента первой поездки, карты на 8 поездок — 10 дней. О возможности приобрести разовую карту на одну поездку не сообщается - таким образом, пассажирам, которым потребуется лишь один раз воспользоваться душанбинским транспортом, вероятно, будут вынуждены оплачивать поездки, которыми они не воспользуются.

Поездка в троллейбусе сейчас стоит 1 сомони ($0,11), в автобусе 1,20 сомони ($0,14), в экспресс-автобусе 1,50 сомони ($0,17).

В первое время действия новых правил от контролеров решили не отказываться. Они будут показывать пассажирам как пользоваться проездными картами. Директор проекта Citycard Улугбек Каримов ранее рассказывал, что в автобусах и троллейбусах не будет турникетов и охранников. При этом он пообещал, что в общественном транспорте будет работать комиссия, которая будет проверять пассажиров и штрафовать тех, кто не оплатил проезд.

В комментариях на странице Citycard в Facebook многие пользователи задают вопросы по поводу карт. Из ответов компании выяснилось, что пенсионеры до 75 лет будут вынуждены покупать проездную карту на общих условиях, для школьников тарифы пока не готовы, также пока не функционирует мобильное приложение Citycard. Кроме того, некоторые пользователи пожаловались на то, что с их карт списывается больше денег, чем это предусматривают существующие тарифы. В компании пообещали учесть все эти моменты и посоветовали по всем дополнительным вопросам звонить по телефону +992-44-601-1111.