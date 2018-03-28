После гибели учительницы в Самаркандской области были уволены директор школы и начальник районо

Диана Еникеева. Фото с сайта Xabar.uz

Резонансное дело о гибели учительницы Дианы Еникеевой В Каттакурганском районе Самаркандской области Узбекистана получило продолжение в виде реакции властей. На днях были уволены начальник районо и директор школы, в которой работала Еникеева, сообщают «Новости Узбекистана»

Об увольнении ответственных должностных лиц изданию рассказал начальник областного управления народного образования Рустам Юлдашев. «Из Ташкента приехали ответственные работники МНО (министерства народного образования. – прим. «Ферганы») , они были в семье покойной и выразили соболезнования родным и близким погибшей. Районо и местные власти оказали материальную помощь этой семье», – добавил чиновник.

Напомним, трагический инцидент произошел 14 марта. Учительница труда школы №42 Каттакурганского района была отправлена с коллегами на общественные работы по благоустройству придорожной территории на трассе «Самарканд-Бухара» в связи с предстоящим визитом президента страны Шавката Мирзиёева. Еникееву, занимавшуюся уборкой на обочине магистрали, сбил грузовик, мчавшийся на огромной скорости. От полученных травм женщина скончалась по пути в больницу. Ей было 23 года, у нее остались двухлетний ребенок и муж.

Инцидент вызвал бурную полемику в социальных сетях, гибель учительницы прокомментировали многие политики и общественные деятели. Например, заместитель министра народного образования Узбекистана Алишер Садуллаев на своей странице в Facebook призвал законодателей разработать нормативный документ, запрещающий привлекать учителей к общественному труду. Но власти Каттакурганского района, как и хокимият (администрация) Самаркандской области, не признали факт принуждения педагогов к участию в работах по благоустройству придорожных территорий.

Между тем, как сообщил на своей странице в Facebook журналист Каримберди Турамурод, получивший угрозы в связи с расследованием гибели каттакурганской учительницы, на этот эпизод отреагировала Генеральная прокуратура Узбекистана. По словам Турамурода, ему позвонили из Ташкента и заявили, что гарантируют защиту со стороны ведомства. После звонка из столицы, Турамурода пригласили в областную прокуратуру, где пообещали найти и наказать угрожавших ему расправой.