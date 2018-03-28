В Пакистане на ТВ появилась первая ведущая-трансгендер
Выпускница факультета журналистики университета Пенджаба Марвия Малик провела свой первый выпуск новостей, пройдя трехмесячный тренинг. Она рассказала, что после своего первого эфира получила «небывалую поддержку и любовь». Ранее от нее отказалась ее семья, после чего она решила переехать в Лахор, культурную столицу Пакистана. Прежде чем получить работу на телеканале, Малик работала моделью.
В руководстве телеканала заявили, что Малик получила работу благодаря ее качествам и компетенции, а не из-за ее гендера. Владелец Kohenoor сказал, что на канале даже не задумывались о том, чтобы бросать вызов социальным нормам или разрушать табу. При этом канал принял решение продвигать политику, согласно которой уважать и ценить будут каждого сотрудника, не допуская дискриминации. «И нам не важно, какое это влияние окажет на рейтинги канала», - сказал директор новостного вещания Kohenoor Билал Ашраф.
В 2009 году Пакистан стал одной из первых стран в мире, которые юридически признали третий пол. Тем не менее Малик считает, что трансгендерных людей нужно воспринимать как обычных граждан, а не как третий пол.
В прошлом году в Пакистане впервые выдали паспорт трансгендерной женщине. В графе пол в паспорте у нее стоит знак Х вместо М или Ж. В феврале этого года стало известно, что трансгендеры впервые войдут в состав группы волонтеров из Пакистана, которая отправится в Саудовскую Аравию для помощи в проведении хаджа.
Вместе с тем, трансгендеры в Пакистане по-прежнему сталкиваются с угрозами и нападками. Им отказывают в работе, не выдают корректные документы, высмеивают в популярной культуре. По данным правозащитной организации TransAction, за последние пять лет в Пакистане были убиты 55 трансгендерных людей.
Трансгендерами называют людей, чье осознание себя не совпадает с их биологическим полом.