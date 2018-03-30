Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай впервые после покушения прибыла на родину

Малала Юсуфзай. Фото с сайта Un.org

Пакистанская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай (Юсафзай, Malala Yousafzai) впервые вернулась на родину после произошедшего шесть лет назад нападения на нее боевиков «Техрик-е-Талибан Пакистан» (ТТП). Сразу после прибытия в Пакистан к девушке была приставлена местная охрана, сообщает Reuters

20-летняя правозащитница планировала, что первым делом после возвращения в Пакистан посетит округ Сват в провинции Хайбер-Пахтунхва, где находится ее родное селение. «Это было давнее желание Малалы Юсуфзай и ее родителей. Они очень хотели увидеть своих родственников и друзей. Но не получили разрешения [от государственных органов] из-за проблем с безопасностью в Свате», — рассказал один из родственников Малалы.

В столице страны Исламабаде девушка встретилась с премьер-министром Хаканом Аббаси. «Она вернулась на родину, как самый известный гражданин Пакистана», — отметил в ходе этой встречи Аббаси.

Предполагается, что Малала пробудет на родине четыре дня, встретится с начальником штаба армии и рядом других высокопоставленных чиновников.

Малала Юсуфзай родилась 12 июля 1997 года. По национальности пуштунка. Отец, Зияуддин Юсуфзай, назвал ее в честь афганской Жанны д'Арк — Малалай из городка Майванд. В одиннадцатилетнем возрасте Малала начала под псевдонимом вести для Би-би-си блог, в котором активно поддерживала светский образ жизни, выступала против местных талибов и отстаивала право девочек на образование. Талибы смогли узнать, кто скрывается под псевдонимом, после того как Малала получила национальную премию за храбрость и была выдвинута на международную детскую премию мира. 9 октября 2012 года боевики ТТП обстреляли из автоматического оружия школьный автобус, в котором находилась Малала и ее одноклассники, одна из пуль попала девушке в голову. Малала была доставлена в больницу Национальной службы здравоохранения Великобритании. Лечение оплатило правительство Пакистана. Талибы позже заявили, что девушка поплатилась за то, что выступала против них и поддерживала пропаганду светского образа жизни.

В 2014 году Малала получила Нобелевскую премию мира — за «борьбу против подавления прав детей и молодых людей и за права всех детей на образование». Вместе с семьей она в настоящее время постоянно живет в Великобритании. Там она отучилась в старейшей независимой школе Бирмингема для девочек «Эджбастон».

В 2015 году десять боевиков ТТП были приговорены пакистанским судом к пожизненному заключению по делу о нападении на юную правозащитницу. В начале марта текущего года Госдепартамент объявил награду в $6 млн за информацию о местонахождении лидера ТТП Муллы Фазлуллы.