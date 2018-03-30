Отец обвиненного в терроризме узбекистанца заявил о клевете в адрес сына

Камолиддин Ахмаджанов, отец осужденного за террористическую деятельность Абдулбосита Ахмаджанова, заявил «Фергане», что в сюжете телеканала «Узбекистон 24» его сына оклеветали, приписав намерение осуществить теракт на территории России.



Абдулбосит Ахмаджанов. Кадр телеканала “Узбекистан 24”



В репортаже телеканала, вышедшем в эфир 13 марта, сообщалось, что после возвращения в Турцию из Сирии, где Абдулбосит Ахмаджанов воевал против правительственных войск в составе запрещенной террористической группировки «Таухид валь-Джихад», он получил задание осуществить теракт в России с помощью самодельной бомбы.

Задание гражданину Узбекистана дал его наставник Билал, который живет в Турции и, действуя под псевдонимом Абу Умар, занимается вербовкой молодых людей в ряды террористических группировок, в основном, воюющих в Сирии. В сюжете приводится прямая речь Абдулбосита, где он признается в том, что прошел обучение по изготовлению взрывчатки и доложен был передать бомбу организаторам теракта. За это ему обещали $15 тысяч, гарантировав, что он уедет из Турции в Россию и вернется обратно по новому паспорту. Однако Ахмаджанов так и не успел пересечь границу турецкой республики – он был схвачен местными спецслужбами в городе Хатае и впоследствии депортирован в Узбекистан.

Отец Абдулбосита Камолиддин Ахмаджанов считает, что информация, показанная по телевидению, - ложь и клевета. По его словам, сын вернулся в Турцию из Сирии после того, как разочаровался в увиденном там. «До отъезда в Сирию он часто говорил, что живущие там мусульмане страдают, мы должны им помогать. Хотел служить религии. Вначале он нас тоже хотел увезти туда. Но позже поменял мнение. Тогда я почувствовал - значит, он все увидел своими глазами, что происходит там», - сказал Камолиддин Ахмаджанов. Он уверен, что сын не мог принимать участие в организации теракта.

Камолиддин Ахмаджанов также заметил еще одну неточность в репортаже узбекского телевидения: его сын воевал не в «Таухид валь-Джихад», а в другой, тоже запрещенной в РФ, экстремистской группировке «Джебхат ан-Нусра».

Абдулбосит Ахмаджанов родился в 1996 году в Маргилане Ферганской области Узбекистана. В 2012 году перебрался к отцу в Турцию. В 2017-м был депортирован на родину. Ферганский областной суд по уголовным делам приговорил Ахмаджанова к 15 годам лишения свободы за участие в террористических организациях.

По словам отца осужденного узбекистанца, его семья находится под наблюдением правоохранительных органов с 1999 года, когда после взрывов в Ташкенте усилилось давление на религиозных деятелей, ведь жена Камолиддина Ахмаджанова занималась изучением Корана и проводила уроки по его толкованию. В результате глава семьи «договорился» со спецслужбами, чтобы самому стать фигурантом дела вместо супруги. Однако, проведя под следствием полтора года, он так и не был осужден благодаря своему адвокату.

Тем не менее, Ахмаджанова-старшего правоохранительные органы постоянно вызывали на допросы, где подвергали оскорблениям и унижениям. В 2010 году, боясь преследования со стороны узбекских спецслужб, Камолиддин Ахмаджанов переехал в Турцию, где, спустя год, по решению управления Верховного комитета ООН по беженцам получил статус беженца.