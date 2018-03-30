В ЕАЭС ужесточили нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

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С 29 марта вступило в силу решение о снижении лимитов беспошлинного ввоза товаров в страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Россию.

Согласно этому решению, принятому советом Евразийской экономической комиссии 20 декабря 2017 года, лимиты будут снижаться поэтапно. Весь 2018 год будут действовать существующие нормы, согласно которым беспошлинно можно ввозить личные товары на общую сумму не более 1500 евро и весом до 50 килограммов. С 1 января 2019 года ставки снизятся до 1000 евро и 50 килограммов, с 1 января 2020 года — до 750 евро и 35 килограммов, с 1 января 2021 года — до 500 евро и 25 килограммов.

Вместе с нормами беспошлинного ввоза с 1 января 2020 года будет существенно снижена величина таможенной пошлины за превышение лимитов. Если в 2018-2019 годах за превышение нормы придется заплатить 30% стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы, то в 2020 году – 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг перевеса.

Снижение лимитов распространяется на все виды транспорта, кроме воздушного. Самолетом беспошлинно по-прежнему можно будет ввезти покупки на сумму до 10 тысяч евро и весом не более 50 кг.

Таможенный кодекс ЕАЭС разрешает ужесточать нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне. В Кыргызстане, Казахстане и России без пошлины ввозятся товары стоимостью до одной тысячи евро.

Напомним, что в Узбекистане, напротив, в этом году был увеличен лимит на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования. С января 2010 года в республике действовала норма о 10-долларовом лимите на беспошлинный ввоз из сопредельных государств потребительских товаров для собственных нужд. С начала 2018 года гражданам Узбекистана разрешено ввозить из Казахстана товары для личного пользования на сумму до $1000 без уплаты таможенной пошлины.

В феврале 2018 года в Узбекистане было принято постановление о ввозе и вывозе товаров физическими лицами, согласно которому граждане могут ввозить через аэропорты товары на $2000 (16,3 млн сумов), железную дорогу и речные порты — на $1000, автодорожные (пешеходные) пункты пропуска — $300.