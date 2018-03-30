В Узбекистане создана Спортивная ассоциация студентов

Узбекистанские спортсмены-студенты. Фото с сайта Nuz.uz

В Олимпийском комитете Узбекистана принято решение объединить спортивную федерацию «Талаба» («Студент») и общество «Баркамол авлод» («Гармонично развитое поколение») в Спортивную ассоциацию студентов. Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

Этот шаг предпринят в рамках указа президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры и спорта», а также постановления «О подготовке спортсменов Узбекистана к XXXII летним Олимпийским и XVI Паралимпийским играм 2020 года в Токио».

Выборная конференция новой ассоциации состоится 30 марта этого года в здании НОК. В ней примут участие ректоры и проректоры всех высших образовательных учреждений республики и ответственные за физкультуру и спорт. Планируется обсуждение вопросов деятельности спортивных вузов и формирования сборных команд по волейболу, гандболу, баскетболу и настольному теннису.

В Узбекистане насчитывается 82 высших учебных заведения, в том числе 21 университет, 35 институтов, две академии, а 15 носят статус филиалов. Также есть консерватория, высшая школа и семь зарубежных высших образовательных учреждений.

«Баркамол авлод» - детско-молодежный центр краеведения и экологии, в который была преобразована существовавшая с 1936 года станция юных туристов. Учебно-методическая работа в центре направлена на создание научно-практических основ для развития внеучебного образования в области туризма, естественных наук, экологии и здравоохранения. Филиалы центра есть практически во всех регионах страны.

«Талаба» - добровольное спортивное общество студентов и молодежи Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Государственный комитет по физической культуре и спорту Узбекистана преобразован в министерство, его возглавил ректор государственного института физкультуры Шоакром Исроилов.