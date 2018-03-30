В Казахстане поймали воров-гипнотизеров из Узбекистана

Задержанные по подозрению в мошенничестве. Фотографии с сайта МВД Казахстана

В Алма-Ате задержали и поместили под стражу пятерых граждан Узбекистана, которых обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает городской департамент внутренних дел.

По версии следствия, злоумышленники обманывали пенсионеров – предлагали проверить и заменить денежные купюры на новые, после чего просто забирали их. «Установлено, что женщины из этой преступной группы при аферах использовали гипноз: впоследствии престарелые люди с трудом вспоминали, как собственноручно отдавали свои кровные посторонним людям», – говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанные уже привлекались к уголовной ответственности у себя на родине. В Алма-Ату они приехали недавно.

К настоящему моменту известно о трех преступлениях, которые указанные лица совершили на территории Казахстана. Сумма нанесенного ими ущерба превышает три миллиона тенге ($9,4 тысячи). ДВД опубликовал фотографии злоумышленников и попросил обратиться в полицию тех, кто также пострадал от их действий.

В Казахстане не впервые ловят мошенников-гипнотизеров из Узбекистана. 19 сентября прошлого года в Алма-Атинской области задержали четырех женщин, похищавших у потерпевших деньги и украшения. Заявления в полицию написали две жительницы села Бигаш, которые лишились ювелирных изделий и средств на сумму более 200 тысяч тенге ($626). Они утверждали, что отдали свое имущество злоумышленницам под гипнозом.

В самом Узбекистане несколько лет назад, как сообщалось, активно действовали злоумышленники, обладавшие экстрасенсорными способностями. В 2014 году в Ташкенте объявили о поимке 24-летнего выходца из Кашкадарьинской области, который с помощью гипноза украл 2,5 млн сумов (около $300) – это из того, что удалось доказать. Милиционеры тогда говорили, что от действий злоумышленника могли пострадать гораздо больше людей. В 2015 году к ташкентским стражам порядка обратился местный житель Улугбек, который сообщил, что на автостоянке к нему подошел незнакомец и начал что-то говорить вкрадчивым голосом. Пострадавший отдал ему 3 млн сумов ($369), а очнувшись, сразу побежал в милицию. Личность мошенника вскоре установили, им оказался 32-летний житель столицы Аман Х.