Таджикская прокуратура запросила в России доказательства вины Хайрулло Мирсаидова

Хайрулло Мирсаидов. Фото с личной страницы в Facebook

Прокуратура Согдийской области Таджикистана направила руководству международного движения КВН в Москве официальный запрос по поводу содержания выступлений сборной КВН Таджикистана — наличия в них высказываний, разжигающих межнациональную рознь и унижающих достоинство таджикского народа. Запрос направлен в рамках расследования уголовного дела в отношении журналиста и руководителя таджикской сборной КВН Хайрулло Мирсаидова , который уже почти четыре месяца содержится в СИЗО города Худжанда, сообщает «Ахбор» со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами расследования.

По данным собеседников новостного портала, прокуратура Согдийской области запросила у руководства КВН видеозаписи выступлений таджикской команды. По данным одного из собеседником издания, до настоящего времени такие видеозаписи «в материалах следственных органов областной прокуратуры не были зарегистрированы», то есть у следствия нет доказательств выдвинутого против Мирсаидова обвинения в возбуждении национальной, расовой, местнической или религиозной вражды.

При этом в начале февраля расследование дела Мирсаидова было продлено на два месяца, и Хайрулло продолжает оставаться под стражей.

По данным источников, областная прокуратура также запросила в РФ информацию для выяснения вопроса целевого использования денежных средств, выделенных команде КВН.

«В настоящее время следствие по уголовному делу в отношении Мирсаидова приостановлено. Причина в том, что прокуратура Согдийской области отправила в Российскую Федерацию запрос, чтобы выяснить, в какой гостинице останавливалась команда КВН, стоимость проживания в ней и количество людей, за которых были внесены эти средства. Мирсаидова арестовали 4 месяца назад, уже тогда правоохранители заявили, что он присвоил 300 тысяч сомони из денег, выделенных на его команду КВН из областного бюджета. И только теперь прокуратура отправляет запрос, чтобы узнать, как и на что были потрачены эти средства. Понятно, что Мирсаидова обвинили в хищениях без каких-либо доказательств», — отметил источник «Ахбора».

Напомним, в ноябре 2017 года Хайрулло Мирсаидов выступил с открытым обращением к президенту Эмомали Рахмону с просьбой обратить внимание на проблемы, с которыми столкнулась сборная КВН из-за «коррумпированности чиновников Согдийской области». Однако правоохранительные органы начали проверку деятельности самого Мирсаидова.

Пятого декабря Хайрулло задержали. Суд постановил взять его под стражу. Мирсаидову предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса (УК) Таджикистана — в присвоении или растрате (статья 245), возбуждении национальной, расовой, местнической или религиозной вражды (статья 189), подделке документов (статья 340) и заведомо ложном доносе (статья 346). По совокупности обвинений Мирсаидову может грозить до 21 года лишения свободы.

По данным Согдийской прокуратуры, Мирсаидов растратил бюджетные деньги в размере 300 тысяч сомони ($34 тыс.). Источник «Азии-плюс» в администрации Согдийской области ранее отметил, что уголовного дела против Хайрулло могло бы и не быть, если бы журналист публично и «бездоказательно» не заявил о вымогательстве взятки со стороны Зохидзода.

В начале января представители международного движения КВН выступили в защиту Хайрулло Мирсаидова, отметив в своем открытом заявлении, что таджикская команда «показывала зрителям Таджикистан как страну умных, интеллигентных людей с чувством юмора и самобытной культурой», а ее шутки всегда были добрыми. Несколько международных правозащитных организаций потребовали от властей Таджикистана безоговорочно освободить Хайрулло.

Хайрулло Мирсаидов в предыдущие годы работал корреспондентом радио Deutsche Welle, информагентства «Азия-плюс», сотрудничал с разными изданиями, в том числе с «Ферганой». В последнее время принимал активное участие в развитии движения КВН в Таджикистане, возглавив сборную команду республики, которая была сформирована в 2014 году.