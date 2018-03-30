Узбекистан предложил Индии построить на его территории оборонный завод

Индийская бронетехника на параде. Фото с сайта Defenseforumindia.com

Узбекистан предложил Индии разместить на своей территории оборонный производственный комплекс, сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой на осведомленные источники в Ташкенте.

Издание называет предложение «уникальным» и открывающим большие перспективы для Индии в этом регионе, но уточняет, что предложение находится на ранней стадии обсуждения. Если индийское правительство решит построить оборонный завод в Узбекистане, это будет первое такое предприятие в республике. Развитию сотрудничества в оборонной сфере может способствовать то, что обе страны используют российское оружие.

Государственный министр иностранных дел Индии Мубашир Джавед Акбар сейчас находится с четырехдневным визитом в Ташкенте, он провел встречу с министром обороны Узбекистана и обсудил возможность расширения сотрудничества в области обороны. На сайте МИД Узбекистана сообщается о встрече Акбара с главой узбекского МИД Абдулазизом Камиловым.

23-25 марта делегация Министерства иностранных дел Узбекистана провела двусторонние встречи и переговоры с высокопоставленными чиновниками в Дели. Как сообщил узбекский МИД, они обсудили «состояние и перспективы развития отношений между Узбекистаном и Индией с акцентом на реализацию конкретных совместных проектов, прежде всего в экономической сфере».

Индия экспортирует военную продукцию в дружественные страны в Южной, Юго-Восточной и Западной Азии и в регионе Индийского океана и изучает возможности расширения экспорта. Сотрудничество с Узбекистаном и другими странами Средней Азии активизировалось в 2015 году, с Ташкентом расширено взаимодействие в области обучения и военной медицины. На конец 2018 года намечен визит в Индию президента Узбекистана, который может положить начало стратегическому сотрудничеству.