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Новости Центральной Азии

В Узбекистане раздали более $12 тысяч призерам азиатских чемпионатов

29.03.2018 17:35 msk, Фергана

Узбекистан Спорт

Призеры ЧА на церемонии награждения. Фото с официального сайта НОК
В Олимпийском комитете Узбекистана состоялась церемония вручения призов медалистам Чемпионатов Азии по борьбе, легкой атлетике и велоспорту, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

Спортсмены, завоевавшие золотые медали, получили вознаграждение в размере 15 миллионов сумов ($1845), серебряные призеры – 10 миллионов ($1230), а бронзовые медалисты – 5 миллионов ($615). Награды вручали президент Олимпийского комитета Узбекистана Умид Ахмаджанов и министр физической культуры и спорта страны Шоакром Исроилов.

Премии получили борцы Эльмурат Ташмурадов («золото»), Рустам Ассакалов и Муминджон Абдуллаев («серебро»), Мирзобек Рахматов и Арам Варданян («бронза»); легкоатлеты Надия Дусанова и Елена Смольянинова («золото»), Александра Юркевская («серебро»); велосипедисты Даниил Евдокимов («серебро») и Муроджон Холмурадов («бронза»).

По заявлениям НОК Узбекистана, не обошли вниманием и тренеров спортсменов-победителей.

Ранее сообщалось, что узбекистанские футзалисты получили по $3000 за «бронзу» на Чемпионате Азии. По $2000 вручили победителям молодежного Чемпионата мира по футзалу среди спортсменов с нарушением слуха.

Международное информационное агентство «Фергана»

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