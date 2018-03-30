В Афганистане более 50 госслужащих попали за решетку за незаконный оборот наркотиков

Изъятая в Афганистане партия наркотиков. Фото с сайта Ascent.army.mil

Более 740 человек были арестованы в Афганистане за прошедшие 12 месяцев за участие в незаконном обороте наркотиков. Среди них – женщины, иностранные граждане и государственные чиновники, сообщает Pajhwok со ссылкой на пресс-секретаря Антинаркотического трибунала (Criminal Justice Task Force, CJTF) Ахмада Халида Мовахида (Ahmad Khalid Mowahid).

Всего за указанный период (1396 год по афганскому календарю закончился 20 марта) ведомство выявило 568 преступлений, связанных с наркотиками. Среди задержанных по таким делам оказались 59 чиновников различного уровня, 28 женщин, восемь граждан Ирана и один пакистанец.

Были изъяты 1,8 тонн героина, 10 тонн морфина, 25 кг опия, 61 кг гашиша и 18 тысяч литров алкогольной продукции (алкоголь запрещен в Афганистане). Кроме того, в связи с незаконным оборотом наркотиков правоохранительные органы изъяли 15 автомобилей, $255 тысяч и 45 млн афгани (около $650 тысяч) наличными.

«Нуристан был единственной провинцией, где у нас не было зарегистрировано ни одного случая контрабанды наркотиков в 1396 году», - отметил Мовахид.

По 605 делам суд уже вынес приговоры. Среди осужденных на различные сроки заключения оказались 51 государственный служащий, четыре иностранца и 27 женщин.

Отметим, что по данным ООН, в 2017 году в Афганистане было засеяно опийным маком рекордное количество площадей – 328 тысяч гектаров. Предыдущий рекорд (в 2014 году) был меньше на 104 тысячи га (или на 46%). По сравнению же с 2016 годом посевы возросли на 127 тысяч га (63%). Из нынешнего урожая мака можно произвести 9 тысяч тонн наркотиков в опиумном эквиваленте — почти вдвое больше, чем в 2016 году, когда было произведено 4,8 тысячи тонн опия.

Управление ООН по наркотикам и преступности отмечает, что по сравнению с 2016 годом посевные площади мака значительно возросли в провинциях Балх (в 5 раз), Нимроз (на 116%), Гильменд (на 79%), Кандагар, Урузган. При этом число провинций, культивирующих опийный мак, увеличилось с 21 до 24. Более 60% посевов мака приходится на южные провинции.