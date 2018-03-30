В Афганистане более 50 госслужащих попали за решетку за незаконный оборот наркотиков
Всего за указанный период (1396 год по афганскому календарю закончился 20 марта) ведомство выявило 568 преступлений, связанных с наркотиками. Среди задержанных по таким делам оказались 59 чиновников различного уровня, 28 женщин, восемь граждан Ирана и один пакистанец.
Были изъяты 1,8 тонн героина, 10 тонн морфина, 25 кг опия, 61 кг гашиша и 18 тысяч литров алкогольной продукции (алкоголь запрещен в Афганистане). Кроме того, в связи с незаконным оборотом наркотиков правоохранительные органы изъяли 15 автомобилей, $255 тысяч и 45 млн афгани (около $650 тысяч) наличными.
«Нуристан был единственной провинцией, где у нас не было зарегистрировано ни одного случая контрабанды наркотиков в 1396 году», - отметил Мовахид.
По 605 делам суд уже вынес приговоры. Среди осужденных на различные сроки заключения оказались 51 государственный служащий, четыре иностранца и 27 женщин.
Отметим, что по данным ООН, в 2017 году в Афганистане было засеяно опийным маком рекордное количество площадей – 328 тысяч гектаров. Предыдущий рекорд (в 2014 году) был меньше на 104 тысячи га (или на 46%). По сравнению же с 2016 годом посевы возросли на 127 тысяч га (63%). Из нынешнего урожая мака можно произвести 9 тысяч тонн наркотиков в опиумном эквиваленте — почти вдвое больше, чем в 2016 году, когда было произведено 4,8 тысячи тонн опия.
Управление ООН по наркотикам и преступности отмечает, что по сравнению с 2016 годом посевные площади мака значительно возросли в провинциях Балх (в 5 раз), Нимроз (на 116%), Гильменд (на 79%), Кандагар, Урузган. При этом число провинций, культивирующих опийный мак, увеличилось с 21 до 24. Более 60% посевов мака приходится на южные провинции.