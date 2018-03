Новости Центральной Азии Российские эксперты нашли встроенный вирус в 45 моделях дешевых китайских смартфонов 29.03.2018 18:14 msk, Фергана Экономика Китай Россия Криминал Офис «Доктор Веб». Фото с сайта Apple-orange.ru Эксперты российского производителя антивирусного программного обеспечения Dr.Web выявили вирус в 45 моделях китайских смартфонов с системой Android, встроенный на этапе производства. Об этом в четверг, 29 марта, заявил генеральный директор «Доктор Веб» Борис Шаров, передает РИА «Новости» Это несколько моделей Leagoo, Zopo Speed 7 Plus, UHANS A101, Doogee, Umi London, Tesla SP6.2, Haier T51, Cherry Mobile Flare и другие, не слишком известные в России, но очень распространенные в мире, уточнил Шаров. Перечисленные телефоны — разных производителей. Zopo Speed 7 Plus производит китайская компания Zopo; LEAGOO — это бренд, принадлежащий OTEDA Group Holding Limited из Гонконга; UHANS A101, который считается одним из самых прочных бюджетных смартфонов, производит китайская компания Uhans. Эксперты, проанализировав вредоносное ПО, которое антивирус Dr.Web находил у пользователей, пришли к выводу, что оно находится в прошивке — «в системной области, куда не может попасть никакой вирус извне, а может быть заложен только на этапе производства», объяснил гендиректор «Доктор Веба». Вирус способен скачивать без ведома пользователя шпионские и другие вредоносные программы, а также открывать доступ к конфиденциальной информации; лабораторией составлен длинный список серверов, куда ПО отправлял данные с телефонов. О трояне, найденном в прошивках нескольких мобильных Android-устройств, эксперты лаборатории Dr.Web впервые сообщили еще летом 2017 года. Как было установлено, вирус, получивший название Android.Triada.231, встроен в исходный код системной библиотеки libandroid_runtime.so, так что удалить его без получения root-прав невозможно. Среди зараженных моделей, помимо перечисленных, назывались Cubot Rainbow, Prestigio Grace M5 LTE, Extreme 7, но лидером по количеству зараженных устройств стала компания Leagoo: троян был найден в Leagoo M9, M8, M8 Pro, M5, M5 Plus, T11 Plus, Z5C, Z3C и Z1C. Телефоны этой компании активно заказываются на Ali Express за $50 и нахваливаются пользователями как практичное приобретение за скромную сумму. Международное информационное агентство «Фергана»