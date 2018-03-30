Ташкентских медиков заставили заниматься уборкой парка перед визитом Мирзиёева

Парк “Ашхабад” в Ташкенте. Фото с сайта Nuz.uz

Медицинские работники, дежурившие в различных ташкентских клиниках в ночь с 28 на 29 марта, были в срочном порядке отправлены на работы по благоустройству территории нового парка «Ашхабад» в Яшнабадском районе столицы. Утром этот парк должен был посетить президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Санитарки 2-й детской хирургической больницы города Ташкента, в частности, дежурившие в отделениях приемной хирургии, экстренной хирургии и реанимации, в срочном порядке в 23 часа по местному времени были отправлены на работы по облагораживанию парка.

Как рассказали источнику «Ферганы», решение об участии медработников в уборке принял главный врач клиники Дониёр Сабиров, действовавший на основании распоряжения городского управления здравоохранения. При этом руководитель учреждения в грубой форме потребовал, чтобы санитарки не работали в парке в белых халатах, а переоделись в повседневную одежду.

«Видимо, чиновники от здравоохранения решили перестраховаться на всякий случай: а вдруг президент решит заглянуть в их учреждение, увидит неубранную территорию, «всыплет» им – ведь здание горздрава находится там же, где этот парк», - рассказала «Фергане» одна из женщин, выгнанных на уборку.

Она отметила, что подметать городские улицы были отряжены и работницы других медицинских учреждений Ташкента. По ее словам, в экстренных отделениях оставили лишь по одной санитарке, остальные работали в парке.

Собеседница также высказала недоумение по поводу того, куда уходят средства, собираемые в больницах на финансирование общественных работ. «Зато какая пропаганда ведется со стороны руководства клиники, когда дело касается принудительных сборов в фонд махалли (квартала, общины) при районном хокимияте (администрации) ! Вот сейчас только объявили – снова с коллектива больницы нужно, оказывается, собрать, ни много ни мало, 13 миллионов сумов ($1600) ! И такое происходит каждый год!», - возмущалась санитарка.

В Узбекистане учителей и медиков часто привлекают к общественным работам. Иногда это приводит к трагическому результату. В частности, широкий резонанс получил произошедший 14 марта инцидент в Каттакурганском районе Самаркандской области, где на трассе «Самарканд-Бухара» под колесами грузовой машины погибла молодая учительница труда школы №42 Диана Еникеева, принудительно отправленная с коллегами на общественные работы по благоустройству придорожной территории. Ей было всего 23 года, у нее остались двухлетний ребенок и муж. Хотя региональные власти не признали факта принудительного труда работников сферы образования, позднее начальник районо и директор школы №42 были освобождены от занимаемых должностей.