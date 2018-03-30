Иран предпочел «Лукойлу» индонезийскую компанию

Месторождение Мансури. Фото с сайта Financialtribune.com

Государственная нефтегазовая компания Индонезии Pertamina выиграла тендер на разработку месторождения Мансури в Иране, сообщает Reuters со ссылкой на руководителя департамента Pertamina по разведке и добыче Сямсу Алама (Syamsu Alam). На разработку данного месторождения также претендовала российская компания «Лукойл».

«Контракт будет подписан в начале мая», - сообщил представитель компании. Индонезийцы будут владеть 80% доли в разработке месторождения, а оставшаяся доля будет принадлежать иранским партнерам компании.

Алам рассказал, что Pertamina будет искать иностранных партнеров, чтобы разделить операционные риски в работе на иранском месторождении. Сейчас на Масури добывается 60 тысяч баррелей в сутки. Индонезийская компания намерена в течение пяти лет увеличить добычу до 250 тысяч баррелей.

В прошлом году «Лукойл» предлагал свой план Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) по разработке месторождения Мансури.

Запасы месторождения оцениваются в 3,3 млрд баррелей нефти. Мансури расположено в провинции Хузестан на юго-западе Ирана. Оно было открыто в 1963 году, а добыча нефти на нем началась в 1974 году.

Ранее стало известно, что первой российской нефтяной компанией, которая начнет работать в Иране, стала «Зарубежнефть». Она подписала соглашение с NIOC о разработке двух месторождений – Абан и Западный Пейдар. Соглашения между компаниями рассчитано на десять лет и предусматривает затраты на его реализацию в размере $647 млн. На месторождениях планируется добывать около 2 млн тонн нефти в год.