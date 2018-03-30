Фигурант дела Бобомурода Абдуллаева рассказал о письме президенту от Мухуммада Салиха

Один из фигурантов дела Бобомурода Абдуллаева – бизнесмен Шавкат Оллоёров - на заседании суда 29 марта сообщил, что журналист передал ему письмо от лидера «Народного движения Узбекистана» (НДУ) Мухаммада Салиха, адресованное президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. В этом послании якобы содержалась благодарность главе государства за то, что тот освободил брата оппозиционера Мухаммада Бекжана (он вышел на свободу в феврале 2017 года), передает корреспондент «Ферганы».



Шавкат Оллоёров. Фото с личной страницы в Facebook



Оллоёров должен был отдать письмо одному из высокопоставленных чиновников, приходивших к нему в ресторан, чтобы оно дошло до Мирзиёева, однако не сделал этого, выбросив послание.

В ходе сегодняшнего заседания бизнесмен также сообщил об угрозах со стороны Абдуллаева, если он кому-то расскажет про то, что журналист использует псевдоним «Усман Хакназаров». Сам Бобомурод это не подтвердил.

Оллоёров и еще один бизнесмен, обвиняемый Равшан Салаев, чьи показания сегодня выслушал судья, опровергли информацию о том, что их пытали во время следствия. Салаев в ходе своего выступления даже встал на колени, попросив «прощения у государства». Он подчеркнул, что к нему уважительно относились во время допросов, и что сейчас врачи «по нескольку раз в день» интересуются его самочувствием.

Все вчерашнее заседание, напомним, заняло выступление Абдуллаева. Он продолжил рассказ об истязаниях в СИЗО СНБ, подчеркнув, что под пытками его заставляли писать доносы на многих живущих за рубежом правозащитников. Журналист предостерег их от возвращения в страну, отметив, что на основе этих ложных показаний могли возбудить уголовные дела. Абдуллаев также рассказал о том, как познакомился с остальными фигурантами дела. Хаёта Насреддинова он знал с 2003 года, с Салаевым был знаком много лет, а Оллоёрова – с 2016 года. Со слов журналиста, они встречались один раз в чайхане. Сидя там, подчеркнул Абдуллаев, «можно свергнуть только плов». Про антигосударственный проект «Жатва», в создании которого его обвиняют, Бобомурод узнал в СИЗО от сотрудников СНБ.

В ходе выступления Абдуллаеву задали много вопросов о его сотрудничестве с Салихом. Адвокат журналиста Сергей Майоров предложил опросить по интернету самого оппозиционера, который согласился дать показания по этому делу, однако судья счел такое ходатайство преждевременным. Ранее Абдуллаев подтвердил, что встречался с Салихом. Тот, со слов журналиста, предоставлял информацию, которую Бобомурод обрабатывал и публиковал в интернете. «Я писал из-за убеждений, не из-за денег», – подчеркнул он.

Абдуллаева и еще трех человек – блогера Хаётхана Насреддинова, предпринимателей Шавката Оллоёрова и Равшана Салаева обвиняют в «посягательстве на конституционный строй Узбекистана». Суд над ними начался в марте, он проходит в открытом режиме. На предыдущих заседаниях Абдуллаев рассказал, как его похитили и пытали сотрудники спецслужб. Однако назначенная судом медицинская экспертиза факт применения пыток не подтвердила.

Подробнее о данном деле можно узнать из материалов специальной рубрики «Ферганы» «Бобомурод Абдуллаев».