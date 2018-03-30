В Узбекистане подправили положение об учебе в вузе на «суперконтракте»

Студенты в одном из вузов Узбекистана. Фото с сайта Nuz.uz

Приказом министра финансов Узбекистана внесены поправки в положениях о, так называемой, «суперконтрактной» форме обучения в высших и средне-специальных учреждениях страны. Информация об изменениях опубликована на сайте Norma.uz

Принятый документ урегулировал детали финансовых взаимоотношений между учебными заведениями и студентами.

Во-первых, повышенная ставка контракта на обучение не может меняться в течение учебного года вслед за инфляцией или дефляцией в стране.

Во-вторых, стипендия студентам, поступившим на обучение в результате дополнительного приема по повышенным контрактным ставкам, выплачивается с первого числа месяца, в котором разрешено посещать учебные занятия, в том числе и восстановленным студентам. Сумма контракта выплачивается полностью независимо от даты приказа.

В-третьих, при отчислении студента в течение первого семестра первого курса обучения за нарушение учебной дисциплины и контрактных договоренностей половина уплаченной студентом суммы возврату не подлежит. Но когда контрактник отчисляется по собственному желанию и уважительной причине, часть суммы возвращается. Подлежащая возврату часть исчисляется путем умножения количества оставшихся месяцев учебного года на 1/12 повышенной ставки контракта.

Также было уточнено, что средства, поступившие от уплаты контракта по повышенным ставкам, могут быть использованы руководством так же, как и обычные контрактные средства.

«Суперконтракты» - это контракты на обучение в вузах и средне-специальных учреждениях по повышенным ставкам. Такой договор с учебным заведением имеют право заключить абитуриенты двух категорий: к первой относятся абитуриенты, которым для поступления не хватило до 4 баллов от суммы последнего принятого абитуриента на платно-контрактной основе, ко второй – абитуриенты, набравшие более 68 баллов, это примерно треть от максимально возможной суммы баллов.

Абитуриенты, которым не хватило до одного балла, заплатят за обучение сумму, превышающую установленную для данной специальности в полтора раза; от 1,1 до 2 баллов – в два раза; от 2,1 до 3 баллов – в два с половиной раза; от 3,1 до 4 баллов – в три раза.

Если квота по дополнительному приему не заполнится абитуриентами из первой категории, на вакантные места примут студентов из второй категории. Им придется платить более чем 10-кратный размер действующей суммы контракта. Точная сумма для этой категории абитуриентов будет определяться Государственной комиссией.

Повышенный контракт оплачивается один раз – в первый год обучения. Для зачисления в учебное заведение абитуриентам необходимо оплатить дополнительный контракт в полном объеме.

Ранее в Узбекистане правило «суперконтракта» действовало на негласной основе. С 20 июня 2017 года правительство легализовало набор студентов сверх квоты по повышенной ставке.

Следует отметить, что слишком доступное образование может привести к перенасыщению трудового рынка некоторыми специалистами. Чаще всего лишними становятся юристы, финансисты и экономисты.