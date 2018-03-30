Казахстанскому футболисту отказали в инвалидной коляске после ампутации ноги

Воспитанник футбольного центра ФК «Астана» 18-летний Бахтияр Мухамбеткалиев, которому ампутировали ногу, записал видеообращение к казахстанским чиновникам, в котором молодой человек просит выделить ему инвалидную коляску. Видеоролик опубликован на страничке Бахтияра в Facebook.

«Месяц назад мне ампутировали ногу. Обращаюсь к многоуважаемым чиновникам, которые пишут некие законы. Вопрос такой: мне нужна коляска, но мне отказали, дав ответ, что у меня есть 50 сантиметров ноги, и мне не нужна коляска, и я якобы могу передвигаться на костылях. Да, мне не сложно прыгать, но, учитывая нашу погоду, даже нормальному человеку сложно передвигаться, не говоря уже обо мне. Я не могу понять, кому тогда предоставляется коляска, если не таким, как я? И я веду и хочу вести активный образ жизни, я хожу в зал и тренируюсь. Я надеюсь, что вы увидите это видео и услышите и не оставите его без внимания», - сказал Бахтияр в обращении.



Бахтияр Мухамбеткалиев. Фото с сайта Nur.kz



Футболистпотерял ногу из-за злокачественной опухоли, обнаруженной под коленом. Ему пришлось получать химиотерапию и сделать операцию по удалению большой берцовой кости. Вместо нее поставили эндопротез. Как-то ночью он упал, на ране разошлись швы, лечение затянулось, так как на открытых ранах не делается химиотерапия. Через некоторое время анализы показали метастазы в четырех местах, в том числе и в легких. Ему поставили четвертую стадию рака, но родные скрыли от него диагноз и повезли на лечение в Германию, где ему и спасли жизнь. У Бахтияра есть семья – жена и маленький сын, ему сейчас 1,5 года.

Футболист хочет продолжать заниматься спортом и стать паралимпийцем. Однако для начала ему нужна поддержка, хотя бы инвалидная коляска.

В пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения Казахстана подтвердили, что на законодательном уровне коляска Бахтияру не положена.

«Запросив информацию в департаменте комитета труда и социальной защиты миграции по Астане, установили, что Бахтияр Мухамбеткалиев 1999 года рождения был направлен в медицинские организации на коррекцию индивидуальной программы реабилитации (ИПР) на протезирование правого бедра. ИПР на кресло-коляску не была разработана, так как имеющееся у Мухамбеткалиева заболевание не входит в перечень медицинских показаний для обеспечения инвалидными средствами передвижения к правилам поведения медико-социальной экспертизы (приложение 17, утвержденное приказом № 44 Министерства здравоохранения и социального развития от 30 января 2015)», - сообщил пресс-секретарь ведомства Нурлыбек Женисбек.

В приложении 17 к правилам проведения медико-социальной экспертизы учтена раздача специальных транспортных средств для людей, потерявших одну конечность (Перечень медицинских показаний для обеспечения инвалидов средствами передвижения: пункт 3, подпункт 8). Правда, исключительно для инвалидов с последствиями трудового увечья или профессионального заболевания.