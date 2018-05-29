Президент «Барыса» ушел в отставку

Аскар Шопобаев. Фото пресс-службы клуба “Барыс”

Президент сильнейшего казахстанского хоккейного клуба «Барыс» (Астана) Аскар Шопобаев покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.

«Президент хоккейного клуба «Барыс» Аскар Шопобаев подал заявление [с просьбой] освободить его от должности «по семейным обстоятельствам». Попечительский совет удовлетворил прошение Шопобаева», — говорится в сообщении.

Новым президентом клуба назначен Борис Иванищев, занимавший пост вице-президента клуба с 2006 года.

Шопобаев возглавил «Барыс» в мае 2017 года, на этом посту он сменил Евгения Корешкова. С 2010 по 2015 год Шопобаев руководил ХК «Алматы», филиалом Казахстанской федерации хоккея в Алма-Ате и Алма-Атинской области.

«Барыс» провалил сезон 2017/2018, занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), тем самым не пробился в раунд плей-офф турнира. В декабре 2017 года руководство «Барыса» дало указание принести в жертву барана на ледовой арене и уволило Евгения Корешкова с поста тренера клуба, назначив на эту должность Галыма Мамбеталиева, который автоматически возглавил и национальную сборную Казахстана. Клуб, соответственно, и сборную покинул ряд канадских легионеров и местных игроков, в конце сезона из команды ушел лидер и капитан коллектива Найджел Доус. Сборная страны под руководством Мамбеталиева в отсутствие нескольких ведущих хоккеистов не вышла в топ-дивизион Чемпионата мира, заняв третье место в группе А первого дивизиона Чемипоната мира-2018. Некоторые казахстанские болельщики считают, что значительная часть вины в неудачах «Барыса» и национальной команды лежит именно на Шопобаеве.

«Фергана» обратилась за комментариями к хоккейному эксперту, экс-игроку сборной Белоруссии, журналисту Артему Божко.

«Соглашусь со словами своего коллеги Алексея Шевченко, что Шопобаев уходит, развалив «Барыс». Он, как президент, в первую очередь виновен во всем, что происходит с командой. При довольно высоком бюджете «Барыс» не смог показать качественную игру, есть в этом вина и протеже Шопобаева главного тренера Галыма Мамбеталиева. Пусть тренер давно в структуре клуба, но как можно было назначать специалиста, у которого отсутствует серьезный опыт, еще и ставить ему, по сути, невыполнимые задачи. Да еще и платить ему почти полмиллиона долларов в год. Все ли деньги доставались тренеру? Не знаю, вопрос к тому же Шопобаеву. Кроме того, в «Барысе» не очень хороший командный микроклимат. Ушли канадцы Линден Вей и Мэттью Фреттин, которые делали результат. Разругались с Найджелом Доусом. Странное отношение руководства к казахстанским хоккеистам. Тот же Роман Савченко недавно рассказал в интервью, как ему предложили новый контракт – будто кость бросили. Жайлауов, Пушкарев и так далее. Если ставка сделана на молодых игроков, например, Михайлиса или Гренца, то зачем искать новых легионеров и опять ставить серьезные задачи вместо развития собственных хоккеистов? Что касается сборной, то «Барыс» и есть национальная команда, потому вина Шопобаева в неудаче сборной на Чемпионате мира ровно такая же, как и в провале «Барыса».

Следует отметить, что в комментариях к новости об увольнении Шопобаева люди пишут, что у него действительно серьезно заболела мать, потому он и покинул пост президента «Барыса», оставив кресло своему помощнику Иванищеву.