МБРР выделил Узбекистану $50 млн на повышение энергоэффективности предприятий

Фото с сайта Pixabay.com

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), который является основным кредитным учреждением Всемирного банка, выделил Узбекистану $50 млн для повышения энергоэффективности промышленных предприятий. Об этом сообщает Kommersant.uz со ссылкой на Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана.

Проект предусматривает серьезную модернизацию устаревшего оборудования и широкое внедрение энергосберегающих технологий. Финансирование распределят между крупными, средними и малыми промышленными предприятиями. Ожидается, что инвестиции помогут дополнительно сэкономить 386 гигаватт-часов энергии и сократить выбросы в атмосферу до 799 тысяч тонн углекислого газа в год.

Выделенные деньги являются частью третьего этапа проекта «Повышение энергоэффективности промышленных предприятий». Всего на реализацию этого этапа запланировано выделить $200 млн. Первые два этапа были одобрены в 2010 и 2013 годах. Тогда больше 30 крупных государственных предприятий в нефтегазовом, химическом и строительном секторе получили кредиты на общую сумму $125 млн. К концу 2017 года, по данным Всемирного банка, эти инвестиции помогли сэкономить 358 гигаватт-часов энергии и сократить выбросы в атмосферу до 583 тысяч тонн углекислого газа в год.

«Энергоэффективность способствует сокращению затрат на эксплуатацию и обслуживание оборудования, повышению производительности, а также экономии средств за счет меньшего потребления энергии. Она также внесет вклад в смягчение последствий изменения климата», - заявлял ранее глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори.

Ранее Всемирный банк одобрил проект по повышению энергоэффективности центрального отопления в пяти городах Узбекистана на сумму $140 млн. Модернизация теплоснабжения должна улучшить жизненные условия 240 тысяч жителей.

Всего Всемирный банк реализует в Узбекистане проекты на сумму $2,8 млрд. Помимо энергоэффективности, это проекты по модернизации и диверсификации сельского хозяйств, в том числе выращивания хлопка без использования принудительного труда, а также ирригации и водоснабжения, развития транспорта и образования. Узбекистан является страной, которая больше всех в СНГ получает финансирование от международных банков развития.