Генпрокурор Киргизии затруднился объяснить свободу лидеров ОПГ

Откурбек Джамшитов. Фото с сайта Vb.kg

Генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов, назначенный на должность месяц назад, не смог объяснить депутату Социал-демократической партии Жогорку Кенеша (парламента) республики Дастану Бекешеву, почему лидеры организованных преступных группировок до сих пор на свободе. Об этом сообщает 24.kg

По данным главы надзорного органа, в стране действует пять организованных преступных группировок. На учете стоят более 9,9 тысячи членов ОПГ. В 2017 году 242 из них были задержаны, в том числе три криминальных авторитета.

Дастан Бекешев поинтересовался, является ли членом ОПГ Камчи Кольбаев. Генпрокурор сказал, что, действительно, Кольбаев – представитель преступной группировки. Тогда Бекешев спросил прокурора, почему этот гражданин до сих пор на свободе. Джамшитов затруднился дать внятный ответ, лишь отметил, что борьба с преступностью продолжается, а задержания проводятся.

Бекешев спросил насчет экстрадиции сбежавшего в Россию Азиза Батукаева, которому содействовали высокопоставленные чиновники, а также поинтересовался судьбой тех, кто помогал авторитету покинуть пределы Киргизии. Прокурор пояснил, что сейчас экстрадировать Азиза Батукаева невозможно. Он осужден на семь лет в Чечне и отбывает там срок. Что касается расследования, то сначала следует взять показания у самого Батукаева, потом уже привлекать к ответственности кого-либо.

Откурбек Джамшитов был назначен генпрокурором 26 апреля текущего года. В напутственной речи депутаты Жогорку Кенеша предложили ему проверить условия получения грантов и иностранных кредитов, завершить расследования, раскрыть убийства сотрудников милиции и усилить борьбу с контрабандой. В ходе того заседания Бекешев поинтересовался, сколько получает прокурор. Джамшитов сообщил, что его зарплата вместе с пенсией составляет 30 тысяч сомов ($439). «Вот вы сейчас пойдете в прокуратуру. Посмотрите, какие машины припаркованы у городской прокуратуры. Как будто они не 30 тысяч, а 30 миллионов сомов зарабатывают. Вот где коррупция», – отметил Бекешев и порекомендовал обратить на это внимание.

Камчибек Кольбаев («Коля-Киргиз») — один из самых авторитетных и влиятельных «воров в законе» Киргизии и СНГ. Считается «смотрящим» Кыргызстана. Коронован в Москве в 2008 году лично Вячеславом Иваньковым («Япончик») и Асланом Усояном («Дед Хасан»). В 2010 году Кольбаев был задержан в Бишкеке, но его отпустили уже на следующий день. В 2011 году киргизские власти объявили его в розыск по обвинению в вымогательстве в особо крупных размерах. Через год по официальному заявлению сыщиков Кольбаев был обнаружен в Дубае Интерполом и затем экстрадирован на родину. Судьи назначили Кольбаеву 5,5 года строгого режима, однако из-за того, что в Киргизии каждый день в СИЗО считается за два, авторитет вышел на свободу спустя три года. Госдепартамент США объявил Кольбаева членом глобальной преступной организации «Братский круг» и ответственным за создание национальной ОПГ, занимающейся похищениями людей, сбытом наркотиков и оружия.

Азиз Батукаев – чеченский «вор в законе» из Киргизии. В 1995 году его вместе с братом обвинили в бандитизме и, хотя суд в итоге так и не признал их группировку бандой, они были осуждены за вымогательство. Азиз Батукаев получил 5 лет. В августе 2006 года Аламединский районный суд Киргизии приговорил «вора в законе» к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. В апреле 2013 года Нарынский городской суд вынес решение о досрочном освобождении осужденного Батукаева из мест лишения свободы в связи с тяжелой болезнью. Вора в законе отпустили раньше на восемь лет и три месяца. В тот же день Батукаев отбыл в Чечню. Позже представленное суду медицинское заключение о смертельном диагнозе криминального авторитета был признано фальшивкой и его объявили в международный розыск. В 2014 году чеченские власти завели в отношении Батукаева уголовное дело о хранении оружия и приговорили к трем годам колонии. В сентябре 2017 года Батукаев был осужден Грозненским районным судом Чечни по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в 2014 году. А в январе 2018 года сообщалось о том, что спецслужбы предотвратили в Москве передел сфер влияния между группировками воров в законе Надира Салифова («Гули») и Азиза Батукаева.