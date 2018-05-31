В Киргизии завели уголовное дело после убийства девушки в здании милиции

Бурулай Турдалиева. Фото с сайта Kaktus.media

Прокуратура Жайлыкского района Чуйской области Киргизии возбудила уголовное дело в отношении сотрудников районного отдела внутренних дел после того, как в здании ОВД была убита девушка. Об этом сообщает Turmush

Убийство произошло 27 мая. Перед этим в милицию обратился Турдали Кудуналиев, который сообщил, что его дочь Бурулай похитили и собираются выдать замуж против ее воли. Во все райотделы Бишкека и Чуйской области были отправлены ориентировки, и через несколько часов в селе Сосновка Чуйской области сотрудники ДПС задержали машину, в которой находились Бурулай и двое мужчин. Их доставили в ОВД Жайлыкского района.

Пока сотрудники ОВД оформляли документы, один из задержанных, 29-летний Б.М., прошел в комнату приема граждан, где находилась Бурулай, и запер дверь изнутри. Услышав звуки борьбы, сотрудники милиции взломали дверь и обнаружили, что похититель нанес ножевые ранения девушке и себе. Их доставили в больницу, где Бурулай, не приходя в сознание, скончалась. Напавший был прооперирован, сейчас он находится в больнице. Второй пассажир был передан в следственную службу ОВД Жайлыкского района.

Дело против сотрудников милиции возбуждено по статье «Халатность». Им грозит до пяти лет тюрьмы. В прокуратуре сообщили, что подозреваемые правоохранители допустили целый ряд нарушений. «Во-первых, сотрудники, которые остановили автомобиль, должны были составить рапорт. Во-вторых, осмотреть задержанных на наличие холодного или огнестрельного оружия. В-третьих, – на наличие телесных повреждений, наркотического или алкогольного опьянения», - рассказали изданию в прокуратуре.

Представитель ведомства также отметил, что, когда задержанных доставили в Жайлыкский ОВД, милиция и там никого не осмотрела, поэтому мужчина и смог пронести нож. «Кроме того, девушку и задержанных двух мужчин оставили одних в кабинете, а этого не должно быть. В результате убийство произошло под носом у сотрудников милиции», - сообщил он. Также возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

По оценке правозащитников, в Кыргызстане с целью принуждения к браку ежегодно похищают от 8 до 12 тысяч женщин. Из этих похищений две трети несогласованные. Примерно 2 тысячи похищенных женщин подвергаются изнасилованию. В 2012 году был принят закон, устанавливающий уголовную ответственность за похищение невест, однако он пока не смог остановить сложившуюся практику. Кроме того, правозащитники указывают, что в милиции к подобным инцидентам иногда относятся без должного внимания и не возбуждают уголовные дела.