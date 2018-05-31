Глава «Росатома» назвал место строительства АЭС в Узбекистане

Узбекистан предложил построить атомную электростанцию в Навоийской области. Об этом 30 мая сообщил генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев после встречи с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, передает «Интерфакс».



АЭС поколения III+ с реакторными установками технологии ВВЭР. Фото с сайта Rosenergoatom.ru



«В центре разговора был проект строительства здесь атомной станции. Нам назвали площадку в Навоийской области», - сказал Лихачев журналистам.

Ранее высказывались предположения, что АЭС построят в местности неподалеку от озера Айдаркуль на северо-востоке Узбекистана: здесь есть в избытке вода для охлаждения реакторов, а дешевой электроэнергией можно будет обеспечивать Ташкент, Бухару и Самарканд. Отметим, что это озеро расположено на границе Навоийской и Джизакской областей.

АЭС, по предложению «Росатома», будет состоять из двух современных блоков поколения III+ ВВЭР-1200. Сроки строительства установит узбекская сторона. Привлекаемые к проекту специалисты в ближайшее время выедут в Навоийскую область для сбора необходимой информации. За ходом строительства АЭС будет наблюдать специальный регулятор – чтобы соблюдать принцип «четырех глаз», обеспечивающий безопасность.

Лихачев заявил, что в ходе строительства будет применяться «подход, когда строим вместе, как для себя. Мы его применяем только в России и Белоруссии. Вместе определяем все. Это кратно сокращает сроки. Это закладывает механизмы, страхующие нас от подорожания. Главное, мы будем одновременно, не откладывая, решать проблему создания современной ядерной инфраструктуры в Узбекистане».

По словам Лихачева, возведение АЭС потребует до 10 тысяч работников, сама эксплуатация станции – порядка полутора тысяч специалистов. Мирзиёев поручил готовить кадры как в России, так и в Узбекистане, предусмотрев возможности стажировки на объектах «Росатома».

Москва и Ташкент договорились о совместном строительстве АЭС в Узбекистане в декабре прошлого года. В апреле 2018-го вступило в силу межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ предполагает развитие сотрудничества в создании и совершенствовании национальной инфраструктуры и подготовки кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их техническую поддержку. Сумму проекта стороны не озвучили, но известно, что строительство подобной станции в Бангладеш оценено «Росатом» в $13 млрд.

Подробнее о планах возвести АЭС в Узбекистане можно прочитать в материале «Атомный Айдаркуль. Мирзиёев пообещал построить первую АЭС в Центральной Азии».