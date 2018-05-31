Администрация Шымкента обвинила в протечках крыши многоэтажки пьяную «молодежь на шпильках»

Галымжан Отенбаев. Кадр телеканала КТК

В акимате (администрации) города Шымкента Южно-Казахстанской области возложили вину за протечки крыши девятиэтажного дома на «молодежь в женских туфлях», протоптавшую дырки в кровле. Об этом заявил заместитель руководителя отдела строительства акимата Галымжан Отенбаев телеканалу КТК

«Протыкали мягкую кровлю, рубероид, мы предполагаем, <что> женскими туфлями, шпильками», — сказал Отенбаев в комментарии телеканалу. «На крыше в основном молодежь гуляет, распивает спиртные напитки, в туфлях ходит в женских, и там у нас мягкая кровля местами пришла в негодность, там образовались дыры», — прибавил чиновник.

Неприватизированную девятиэтажку, о которой идет речь, заселили в 2013 году. В доме живут по преимуществу бывшие воспитанники детских домов, инвалиды и малоимущие, поэтому у жильцов объяснение акимата вызвало недоумение. Из их объяснений следует, что повинны не пьяницы на шпильках, а строители, потому что крыша протекает уже пять лет с первого заселения.

Двухгодичный гарантийный срок от строителей прошел, теперь за домом должен следить акимат, у которого арендуется жилье. Из-за протечек замыкает проводку, выходит из строя бытовая техника.

«На прошлой неделе было замыкание в соседней квартире. Приходит акимат, обещает сделать в течение двух недель, но никакого эффекта нет, не делают, только одно обещание», — пожаловалась жительница проблемного дома Азиза Орманова. До сих пор жильцам дома приходится самим устранять протечки и «каждый год замазывать» дырки в крыше, по которым поступает вода.

После многочисленных обращений местных жителей власти Шымкента обещали решить еще две проблемы в районе полудемонтированного свинцового завода: 70-метровая заводская труба угрожает рухнуть на жилые дома и стратегические объекты, а аварийный пешеходный мост, построенный в свое время для удобства работников этого завода, может перекрыть железнодорожное движение на Москву и Алма-Ату. 29 мая, по сообщению сетевого издания Otyrar, начались подготовительные работы по демонтажу моста, рабочие приступили к разбору металлических конструкций и обесточиванию ЛЭП. К сносу планируется приступить после того, как в «Казахстанских железных дорогах» будет согласовано соответствующее окно в расписании поездов.