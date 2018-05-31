Сенат Казахстана наделил Назарбаева правом пожизненно возглавлять Совбез

Нурсултан Назарбаев на заседании Совета безопасности. Фото пресс-службы президента Казахстана

Сенат парламента Казахстана принял поправки, закрепляющие за первым президентом Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совет безопасности, сообщает Tengrinews.kz . Проект закона «О Совете безопасности Казахстана», определяющего правовой статус, компетенцию и организацию деятельности этого органа, осталось подписать самому Назарбаеву.

Законом устанавливается, что Елбасы (Лидер Нации, официальный титул Назарбаева) «в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве председателя».

Совбез координирует политику в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности республики в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана, говорится в документе.

Законопроект закрепляет за этим органом мониторинг и оценку исполнения стратегических документов государства по важнейшим направлениям развития страны. На него возложен также контроль за исполнением законов в сфере нацбезопасности, обороноспособности и правопорядка, в том числе за эффективным и использованием средств, направляемых на эти цели. В компетенции Совбеза находится обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту.

Помимо Назарбаева в Совбез войдут 11 человек — председатели палат парламента, премьер-министр, государственный секретарь, руководитель администрации президента, секретарь Совета безопасности, генеральный прокурор, председатель Комитета национальной безопасности, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел.

Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана одобрили этот законопроект 22 мая. Спустя неделю законопроект рассмотрел комитет сената по конституционному законодательству, судебной реформе и правоохранительным органам. Министр юстиции Марат Бекетаев заявил, что документ разработан в соответствии со статьей 33 Конституционного закона «О президенте».