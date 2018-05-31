Женатым на россиянках иностранцам решили запретить бросать семьи

Бланк свидетельства о браке. Кадр телеканала НТВ

В России собираются ввести запрет для иностранных граждан, заключивших брак с россиянами, жить вдали от семей. Законопроект, по замыслу его авторов, должен сделать бессмысленными фиктивные браки.

Поправки в главы 6 и 11 закона «О правовом положении иностранных граждан» были рассмотрены на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Председатель правления Ассоциации юристов России и член этой комиссии Владимир Груздев пояснил, что проект направлен на снижение числа фиктивных браков, которые заключают многие иностранцы, «злоупотребляющие правом на получение разрешения на проживание вне установленных квот».

Разрешение на временное проживание (РВП) иностранцам будет выдаваться только в пределах региона, где живут их жены или мужья с российским гражданством. Иностранный гражданин не вправе самостоятельно изменять место жительства и тем более переезжать в другой регион, говорится в сообщении Ассоциации юристов. Если возникнет необходимость переезда по семейным обстоятельствам, будет предусмотрена процедура согласования.

Ограничения вводятся только на смену места проживания, запрет не коснется отпусков и командировок и не ограничит граждан России в праве передвижения по всей территории страны со своими близкими. Груздев утверждает, что законодатели не влезали в право человека жить со своей семьей, а лишь постарались устранить «лазейку для недобросовестных граждан».

Фиктивный брак, позволяющий трудовым мигрантам льготно получать РВП и российское гражданство, как считают российские эксперты, превратился в выгодный обеим сторонам бизнес. Существуют брачные агентства по заключению фиктивных браков для мигрантов, а прокуратура регулярно закрывает сайты, предлагающие сделки по заключению фиктивных браков или страницы в соцсетях, дающие площадку для таких сделок. При этом многие вступающие в такие браки мигранты на родине имеют законную жену.

По нынешним расценкам, фиктивный брак стоит около $1000, в регионах дешевле. По данным МВД, в 8 из 10 случаев иностранцы просят РВП в связи с женитьбой, и каждый пятый российский брак — фиктивный. Если о таком браке узнает прокуратура, его признают ничтожным, но вычислить это сложно — миграционная полиция, как правило, не проверяет, живут ли новобрачные вместе. В 2015 году заксобрание Калужской области предлагало ввести уголовную ответственность за получение РВП через фиктивный брак, но проект был отклонен Госдумой.