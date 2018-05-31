Узбекистан разрешил зарубежным кинокомпаниям снимать Регистан бесплатно

Власти Узбекистана освободили иностранные кинокомпании от уплаты за съемку на объектах культурного и материального наследия республики. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.



На съемках индийского клипа в Узбекистане. Фото пресс-службы Госкомтуризма республики



К объектам культурного и материального наследия относятся, в частности, мавзолеи, древние городища, исторические центры городов, средневековые крепости и архитектурные комплексы, например, Ичан-кала в Хиве и площадь Регистан в Самарканде. То есть, архитектурные ансамбли, достопримечательности и памятники, представляющие собой историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Согласно постановлению правительства 2012 года, иностранные компании при съемке художественных фильмов должны были платить за каждый съемочный день 800 тысяч сумов ($100). Теперь их освободили от уплаты этого сбора, а также арендных плат – при условии продвижения бренда Узбекистана. В фильме, содержащем съемку на объекте наследия, должен быть отдельный кадр с указанием страны и названия объекта во вступительных или заключительных титрах.

Одновременно власти Узбекистана разрешили зарубежным творческим группам временный ввоз дронов. Постановление правительства 2014 года запрещало ввоз беспилотников за исключением отдельных случаев, когда разрешение предоставлял кабинет министров. Теперь желающие использовать дроны должны будут обратиться за разрешением в министерство культуры, «Узбеккино» или Госкомтуризм, указав данные о съемочной группе и местах съемок. Одно из этих ведомств должно будет уведомить о временном ввозе беспилотников министерство обороны и госинспекцию по надзору за безопасностью полетов и передать полученное разрешение съемочной группе.

Еще одной мерой по развитию сферы туризма стало изменение исполнительной структуры кабинета министров, которое свои постановлением утвердил президент Шавкат Мирзиёев. Туристическая отрасль была переведена из ведения вице-премьера Сухроба Холмурадова в сферу ответственности вице-премьера Азиза Абдухакимова, бывшего председателя Госкомтуризма, назначенного на этой неделе на пост заместителя главы правительства. В постановлении президента отмечается, что решение принято «в целях повышения эффективности координации работ по развитию туризма как стратегической отрасли экономики страны». Ранее Мирзиёев заявил, что все годы независимости туризм в Узбекистане не развивался вообще: «27 лет у нас не было туризма. Страна была закрытой. А если страна закрыта, каким образом сюда попадут туристы?»