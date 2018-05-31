В Таджикистане поймали четверых сообщников убитого замминистра обороны

Задержанные участники группировки. Кадр телевидения Таджикистана

МВД Таджикистана задержало четверых членов группировки бывшего замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода, организовавшего вооруженный мятеж в сентябре 2015 года. По данным милиции, задержанные также были связаны с запрещенной Партией исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Об этом сообщается в телесюжете, подготовленном пресс-службой МВД и показанном вечером 30 мая по каналам таджикского ТВ.

В числе задержанных — бывший член ПИВТ, 31-летний Хусейн Джавов, и 36-летний Назриддин Наибов, который обучался в религиозном вузе в Пакистане, а также 39-летний Саъдоншо Назаров и 40-летний Алишер Хасанбеков. Как утверждают правоохранительные органы, все они в 2014-2015 годах «присоединились к незаконной вооруженной группировке под руководством 45-летнего Акбаршо Нусратшоева, который подчинялся Абдухалиму Назарзода и сейчас находится в розыске». Также утверждается, что четверо задержанных получали от ПИВТ ежемесячно от 400 сомони ($50) до $100. Якобы им было обещано, что «пока Мухиддин Кабири (лидер ПИВТ. – Прим. «Ферганы») жив, эти деньги они будут получать» и должны быть готовы «к экстренным случаям».

Напомним, замминистра обороны Абдулхалим Назарзода был обвинен властями Таджикистана в организации преступной группировки, которая в ночь с 3 на 4 сентября 2015 года совершила вооруженное нападение на отделение МВД города Вахдата (в 20 км к юго-востоку от таджикистанской столицы), а также атаковала центральный аппарат Минобороны страны в Душанбе. В результате этих атак были убиты четыре милиционера Вахдата и четыре бойца милицейского ОМОНа. 16 сентября того же года в ходе спецоперации силовых структур Таджикистана, которая проводилась в Ромитском ущелье (в 50 км к востоку от Душанбе), Назарзода был убит.

В 2017 году таджикистанское МВД обнародовало информацию о том, что убийства ряда известных деятелей страны в 1990-е — начале 2000-х годов были совершены по указанию Назарзода и при финансовой поддержке Ирана.

В конце сентября 2015 года Верховный суд Таджикистана вынес решение о запрете ПИВТ. Руководство партии власти республики обвинили в причастности к военному мятежу Назарзода. На партию также была возложена ответственность за события в Раште в 2010 году и в Бадахшане в 2012 году. С тех пор в отношении бывших активистов, сторонников ПИВТ и их родственников в Таджикистане проводятся репрессии. В июне 2016 года 14 членов политсовета исламской партии были приговорены к различным срокам заключения, двое из них — к пожизненному. До запрета ПИВТ являлась основной оппозиционной политической организацией в Таджикистане. Кроме того, в течение 16 лет она была единственной официально действующей партией религиозного толка на постсоветском пространстве.