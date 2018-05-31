ООН призвала власти Киргизии остановить практику похищения невест

Бурулай Турдалиева. Фото с сайта Kaktus.media

Агентства ООН в Кыргызстане после убийства в отделении милиции 19-летней Бурулай Турдалиевой выступили с заявлением, в котором призвали власти страны принять меры для прекращения практики похищения невест (обряд ала-качуу). Документ опубликован на официальном сайте агентств ООН в республике.

«Детские или принудительные браки являются нарушением фундаментальных прав человека с долгосрочными последствиями не только для непосредственных участников, но и для благосостояния всего общества. Такие практики, как похищение невест, принудительный брак или ала-качуу, не имеют отношения к культуре и традициям Кыргызстана, а являются нарушением прав уязвимых людей», — говорится в заявлении.

Структуры ООН подтвердили полную поддержку искоренения этой незаконной практики и отметили, что ставят это приоритетом в своей деятельности в соответствии с соглашениями, подписанными с властями Киргизии до 2022 года.

В заявлении отмечается, что Кыргызстан предпринял значительные шаги для улучшения законодательной базы, такие как запрет на осуществление нике (религиозных браков) с несовершеннолетними. Однако ООН считает, что необходимо принять дополнительные меры для предотвращения данных практик, привлечения виновных к ответственности, а также защиты жертв, и призывает власти страны принять все необходимые меры для исполнения национального законодательства и международных договоров, к которым страна присоединилась.

Убийство Бурулай Турдалиевой произошло 27 мая. Перед этим в милицию обратился ее отец Турдаалы Кожоналиев, который сообщил, что его дочь похитили и собираются выдать замуж против ее воли. Через несколько часов в селе Сосновка Чуйской области сотрудники ДПС задержали машину, в которой находились Бурулай и двое мужчин. Их доставили в ОВД Жайлыкского района.

Пока сотрудники ОВД оформляли документы, один из задержанных, 29-летний Б.М. (жених), прошел в комнату приема граждан, где находилась Бурулай, и запер дверь изнутри. Услышав звуки борьбы, сотрудники милиции взломали дверь и обнаружили, что «жених» нанес ножевые ранения девушке и себе. Их доставили в больницу, где девушка, не приходя в сознание, скончалась. Напавший прооперирован и находится в больнице. Второй пассажир был передан в следственную службу районного ОВД.

Прокуратура Жайлыкского района Чуйской области Киргизии возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Также возбуждено дело в отношении сотрудников районного ОВД по статье «Халатность». Было ли возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека» не уточняется.

В свою очередь омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев 31 мая предложил внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы ужесточить наказание за ала-качуу, увеличив его с 5 до 10 лет лишения свободы. Омбудсмен считает необходимым поменять категорию уголовной статьи с «преступления против уклада семейных отношений» на «преступление против личной свободы человека».

«Умыкание невест (ала-качуу) должно жестко пресекаться, и виновники должны получить наказание по всей строгости закона. К сожалению, Бурулай стала жертвой не только ала-качуу, но и жестокого убийства, что говорит о деградации нового поколения, которое имеет неверные представления о создании семьи», — говорится в сообщении института омбудсмена. В нем также отмечается, что сотрудники ОВД, допустившие убийство девушки, должны понести наказание «за соучастие» в этом преступлении.

Следует отметить, что по оценкам правозащитников, в Кыргызстане с целью принуждения к браку ежегодно похищают от 8 до 12 тысяч женщин. Две трети этих похищений — несогласованные. Около двух тысяч похищенных женщин подвергаются изнасилованию. В 2012 году был принят закон, устанавливающий уголовную ответственность за похищение невест, однако он пока не смог остановить сложившуюся практику. Кроме того, правозащитники указывают, что в киргизской милиции к подобным инцидентам иногда относятся без должного внимания и не возбуждают уголовные дела.