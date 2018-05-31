Табачный монополист Узбекистана «УЗБАТ» потерял за год триллион сумов

Здание фабрики "УЗБАТ". Фото с официального сайта компании

Совместное предприятие «УЗБАТ А.О», являющееся единственным производителем сигарет в Узбекистане, по итогам 2017 года понесло убытки в размере более 1 трлн сумов ($125 млн). Об этом свидетельствуют данные финансового отчета , представленного на сайте компании.

Чистая выручка предприятия за отчетный период составила 1,2 трлн сумов ($150 млн). Однако расходы компании оказались более серьезными – основными здесь стали убытки от валютных курсовых разниц, уровень которых превысил 1,5 трлн сумов ($187,5 млн).

В документе отмечено, что для закупки табака, семян табака, оберточных материалов, ароматизаторов и прочих материалов, необходимых в производстве, компании понадобилось в больших объемах приобретать иностранную валюту – доллары США и евро. В этой связи в разделе о крупных сделках значится всего один пункт – соглашение о приобретении валюты в коммерческом банке «Ориент Финанс» в октябре прошлого года. Сумма контракта составила почти 1 трлн сумов ($125 млн).

По сообщению «Новостей Узбекистана», исходя из финансовой ситуации, сложившейся в прошлом году, руководство СП «УЗБАТ» приняло решение направить на покрытие убытков прибыль, полученную за предыдущие годы. Кроме того, предприятие отказалось от выплаты дивидендов за 2017 год.

Основной акционер «УЗБАТ» – корпорация «Бритиш Американ Тобакко» (BAT), работает в Узбекистане с 1994 года. Объем инвестиций в экономику республики превысил $300 млн, на предприятиях компании трудятся более 1000 человек. В стране функционируют Самаркандская сигаретная фабрика, потенциально способная выпускать до 20 млрд сигарет ежегодно, и Ургутский ферментационный завод, занимающийся переработкой табака. По оценкам специалистов, среднегодовой объем табачного рынка в Узбекистане составляет 17 млн сигарет в год. «УЗБАТ» контролирует примерно 90% узбекского рынка, не только обеспечивая потребности жителей страны, но и поставляя продукцию в другие страны.

В Узбекистане, как и во всем мире, ведется борьба с курением, но принятые меры не привели к резкому снижению числа курильщиков. Первый заместитель министра здравоохранения республики Баходир Юсупалиев признался, что установленный штраф за курение в общественных местах в размере 1/3 минимальной зарплаты (более 57 тысяч сумов или $7) неэффективен. Чиновник предположил, что в дальнейшем за курение будут наказывать не физических лиц, а владельцев заведений.

Напомним также, что производителей сигарет и алкогольной продукции обязали с 1 июня текущего года отчислять средства, полученные от реализации товаров, в фонд развития физкультуры и спорта.

Дополнительной мерой по борьбе с курением можно считать повышение цен на табачные изделия. Не так давно министерство финансов Узбекистана опубликовало «Бюджетное послание», согласно которому ставки акцизного налога на сигареты предполагалось повысить на 50%, что привело бы к новому витку роста цен. Однако позднее ведомство отказалось от своих планов.