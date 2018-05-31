Компания GM Uzbekistan отказалась от производства малолитражек Matiz

Chevrolet Matiz. Фото пресс-службы GM Uzbekistan

Компания GM Uzbekistan прекратит производство малолитражного автомобиля марки Matiz. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба компании.

Объясняя свое решение, в компании указали на моральное и техническое устаревание модели. Производство Matiz будет прекращено с 1 июля 2018 года. Предприятие прекратило регистрировать заявки на получение договоров на поставку автомобилей данной модели.

При этом в GM Uzbekistan заверили, что компания выполнит свои обязательства перед конечными потребителями в полном объеме и тем, кто уже заказал этот автомобиль, он будет поставлен в срок. Потребность покупателей в малолитражных автомобилях будут удовлетворять за счет наращивания производства автомобиля Spark.

На брифинге 31 мая представители компании сообщили, что в 2017 году GM Uzbekistan произвела 140.247 легковых автомобилей, темп роста составил 59% по сравнению с 2016 годом, передает Kun.Uz. С 2017 года новый автомобиль можно купить только через единый портал продаж Chevrolet.uz.

Напомним, что в Узбекистане в день обращения можно приобрести лишь три модели – Spark, Nexia и Cobalt, но и их число ограничено: ежедневно дилерам по всей стране выделяется, в общей сложности, порядка 1500 автомобилей. Желающим купить другие модели приходится, заплатив 85% стоимости выбранной марки, ждать своего автомобиля от полугода и дольше.

Такая ситуация создает почву для коррупционных действий. В мае Генпрокуратура Узбекистана сообщила о ряде случаев мошенничества при приобретении автомобилей в автосалонах GM Uzbekistan: сотрудники салонов были задержаны за получение взяток за содействие в оформлении контракта на приобретение автомобиля. После этого на заводе GM Uzbekistan в Асаке руководство компании провело встречу с сотрудниками, где им объясняли недопустимость коррупции. На встрече присутствовали представители Службы государственной безопасности.

К слову, на днях недовольство предприятием GM Uzbekistan выразил президент Шавкат Мирзиёев – во время визита в Андижанскую область. Он заявил, что завод приносит мало пользы. «Автомобильный завод существует для галочки, от него мало толку. Если открыть 10 таких заводов, то будет результат, будет конкуренция. В течение 27 лет мы предоставляли этому заводу много льгот, освобождали от налогов, но локализации мало. Завод не может обеспечить жителей работой», - сказал президент.

Он также подверг критике Улугбека Розукулова – бывшего председателя холдинговой компании «Узавтосаноат», которая владеет GM Uzbekistan наряду с американской General Motors (узбекской стороне принадлежит 75% компании, американцам – 25%). «Я не приемлю недобросовестного отношения, каковое проявил Рузикулов. 27 лет все вы лгали! Кругом взяточничество!», - цитирует Мирзиёева Kun.Uz.

Автомобиль Daewoo Matiz начали выпускать в Южной Корее в 1998 году на основе технической конструкции автомобиля Tico. Внешний дизайн автомобиля был спроектирован в Италии и изначально предназначался для автомобилей Fiat, но позже был продан компании Daewoo. В Узбекистане автомобиль стали производить в 2001 году. Авто узбекистанской сборки поставлялись в Россию, где Matiz долгие годы лидировал на рынке в классе малолитражек. После того как в 2004 году General Motors выкупила контрольный пакет Daewoo, автомобиль стал выпускаться под маркой Chevrolet Matiz. Кроме Южной Кореи и Узбекистана, автомобиль также производился в Польше, Румынии, Вьетнаме, Индии, Пакистане и на Тайване.