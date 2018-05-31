В Астане построят уникальный для стран СНГ паралимпийский центр

Казахстанские паралимпийцы. Фото с сайта Vlast.kz

В столице Казахстана появится уникальный для стран СНГ паралимпийский тренировочный центр. Об этом сообщает «Казинформ»

«В рамках реализации спецпроекта «Туган жер» («Родная земля») через месяц начнет работу первый по своей стилистике в СНГ паралимпийский тренировочный центр международного уровня, в который меценаты вложили 1,7 млрд тенге ($5,1 млн). Это первый крупный центр, в котором будут заниматься наши земляки — люди с ограниченными возможностями», — сказал аким (мэр) столицы Казахстана Асет Исикешев на пресс-конференции, посвященной реализации программы «Рухани жаңгыру» («Духовное просвещение») в Астане.

Исикешев напомнил, что бизнесменами города был построен триатлон-парк, в будущем появится академия этого вида спорта.

Также глава Астаны объявил столицу Казахстана одним из центров спорта на евразийском пространстве и перечислил международные мероприятия, которые прошли или только состояться в Астане, и добавил, что привлечение жителей к спорту, обеспечение граждан спортивными площадками и сооружениями во всех районах города является одной из приоритетных задач акимата.

Следует отметить, что казахстанские паралимпийцы постоянно участвуют в различных международных соревнованиях. Казахстанец Александр Колядин на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевал золотую медаль в лыжных гонках в спринте классическим стилем среди спортсменов, соревнующихся стоя. Это «золото» стало первым в истории казахстанского паралимпийского спорта на зимних Паралимпийских играх. Кроме того, премиальные выплаты за призовые места у сборной Казахстана оказались самыми высокими на Паралимпиаде-2018. За «золото» спортсмену полагалось $250 тысяч, за «серебро» — $150 тысяч, за «бронзу» — $75 тысяч. Также были предусмотрены денежные выплаты за 4, 5 и 6 места — $30 тысяч, $10 тысяч и $5 тысяч соответственно.