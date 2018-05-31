Экологи сообщили о пятикратном превышении нормы нефтепродуктов в Иссык-Куле

Забор проб воды на Иссык-Куле. Фото с сайта Turmush.kg

Уровень вредных веществ в озере Иссык-Куль в Киргизии превышает допустимую норму в пять раз. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на организацию «Экосоюз».

По результатам исследования экологов, в озере обнаружился высокий уровень фенола, йода и нефтепродуктов. Исследователи отмечают, что в большой концентрации эти вещества оказывают токсическое воздействие на почки и головной мозг и могут привести к гибели живых организмов, обитающих в озере. «Высокий уровень фенола, йода и нефтепродуктов может привести к глобальной катастрофе и исчезновению многих видов животных, растений, а также заболеванию людей и даже смерти», — подчеркивается в заявлении экологов.

В Госэкологии Киргизии заявления экологов опровергают. Глава агентства Абдыкалык Рустамов заявил, что Иссык-Куль является одним из самых чистых озер в мире, и это, по его словам, было подтверждено специалистами из Финляндии, куда отправлялись пробы воды из озера. Он также сказал, что за два прошедших года были выполнены больше тысячи анализов воды, и ее качество соответствует всем нормам и требованиям киргизского законодательства.

Между тем, эксперты в сфере охраны природы уже много лет говорят об опасности проникновения в озеро нефтепродуктов из почвы — в середине 1990-х на нефтебазе города Балыкчи на западном берегу озера из-за изношенности труб в землю стали проникать нефтепродукты. В земле образовалось огромное нефтяное пятно, которое постепенно движется к озеру. Земля, на которой находится пятно, не содержит растительности, площадь территории составляет около 50 тысяч квадратных метров.

В разное время озвучивались несколько вариантов решения проблемы — от вывоза токсичного грунта до переработки загрязнения с помощью микроорганизмов, однако до сих пор пятно не ликвидировано.

Озеро Иссык-Куль (с киргизского «горячее озеро») — самое большое озеро в Киргизии. Оно входит в список 25 самых больших по площади и в топ-10 самых глубоких озер мира. Иссык-Куль является наиболее узнаваемым туристическим брендом Киргизии.