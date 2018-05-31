В Петербурге вынесли приговоры убийцам гражданина Узбекистана

Санкт-петербургский городской суд огласил приговоры участникам группировки националистов, которые в День народного единства 4 ноября 2013 года убили гражданина Узбекистана.



В зале суда над петербургскими националистами. Фото объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга



Как сообщает ТАСС, главарь банды Андрей Колесников приговорен к 16 годам колонии строгого режима. 18 из 19 фигурантов дела также получили разные сроки тюремного заключения, в том числе четверо (включая двух девушек) приговорены условно. Еще двоих выпустили на свободу прямо из зала суда в связи с отбытием назначенного срока. В ходе расследования, продолжавшегося более двух с половиной лет, были заслушаны свыше ста свидетелей, уголовное дело состоит из 91 тома.

Члены банды обвинялись в грабежах, разбоях, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, убийствах на почве расовой, национальной или религиозной ненависти. Следствие установило, что с декабря 2012 года по ноябрь 2014 года группировкой совершено 36 преступлений различной категории, самым тяжким из которых было убийство гражданина Узбекистана.

Слушания прошли в закрытом режиме ввиду того, что некоторые фигуранты на период расследования не достигли совершеннолетия. Подсудимые во время объявления приговора громко смеялись, порой заглушая судью.

Напомним, в Санкт-Петербурге 4 ноября 2013 года группа националистов после участия в митинге в честь Дня народного единства на Караваевской улице напала на 51-летнего узбекистанца, работавшего на местном заводе. Злоумышленники избили рабочего, нанеся ему множество ударов ножом, от полученных ран он скончался на месте. В тот же день в городе на Неве были обнаружены еще два тела граждан из республик Центральной Азии. При похожих обстоятельствах на той же Караваевской улице был убит 36-летний узбекистанец, а на улице Рихарда Зорге нашли тело гражданина Киргизии.