Австралийский футболист расторг контракт с узбекским клубом за день до истечения срока

Ростин Гриффитс. Фото с сайта Qalampir.uz

Ташкентский футбольный клуб «Пахтакор» по обоюдному согласию расторг договор с австралийским легионером команды Ростином Гриффитсом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Срок контракта футболиста с клубом истекал 1 июня текущего года, однако стороны не стали ждать истечения срока и расторгли договор. Причины решения не объясняются.

Следует отметить, что это не первый досрочно прекращенный контракт по обоюдному согласию между иностранным игроком и узбекистанским клубом в этом сезоне. Ранее, 21 мая, сообщалось о расторжении договора между сербским игроком Миланом Спремо, перешедшим в команду в феврале 2018 года, и «Кокандом-1912», официальной причиной назывались проблемы со здоровьем, возникшие у игрока, а также желание футболиста лечиться на родине. Клуб не стал препятствовать, посчитав, что «здоровье важнее всего».

На следующий день, 22 мая, появилась информация о том, что ташкентский «Локомотив» отпустил корейского нападающего Чо Сук Жа. Якобы футболист соскучился по родине и своей семье. Руководство также пошло навстречу игроку, а тренер «Локомотива» Андрей Фёдоров рассказал, что арендованный на сезон футболист за четыре месяца пребывания в Ташкенте «не выучил язык и не привык к местному футболу». Причем, по данным Transfermarkt, Чо Сук Жа, в отличие от Милана Спремо и Ростина Гриффитса, до сих пор числится игроком «Коканда-1912».

На сегодняшний день в 12 клубах Суперлиги Узбекистана заявлен 301 футболист, в том числе 34 легионера.

Ростин Гриифитс перешел в «Пахтакор» в январе 2017 года из австралийского клуба «Перт Глори». За полтора сезона в чемпионате Узбекистана австралийский полузащитник провел 16 матчей.