Американский генерал рассказал о тайных переговорах между «Талибаном» и правительством Афганистана

Генерал Джон Николсон. Фото с сайта Defense.gov

Несмотря на продолжающиеся активные боевые действия между афганскими правительственными силами и движением «Талибан», представители правительства и талибы проводят тайные встречи для урегулирования ситуации. Об этом рассказал командующий силами НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон.

Как сообщает BBC, Николсон отметил, что диалог Кабула с антиправительственным движением успел принести свои плоды, что проявилось в сокращении числа атак на армию и полицию.

«Руководители талибов среднего и высшего звена взаимодействуют с афганским правительством, хотя большая часть дипломатической деятельности происходит скрытно [от общественности]», — сказал генерал.

По его данным, по сравнению со средним показателем нападений боевиков за прошедшие 5 лет количество атак в период с февраля по апрель этого года сократилось на 30%. После того как талибы развернули весеннее наступление, уровень насилия возрос, но по сравнению со показателями прошлых лет число атак по-прежнему остаётся на 10-12% ниже.

Николсон заметил, что позитивным знаком является гражданское мирное движение, которое охватило уже почти 20 провинций Афганистана. «Подобного раньше не было здесь», — подчеркнул американский военный. Он выразил надежду на мирное разрешение афганского конфликта, как это произошло в Колумбии два года назад. В Колумбии война между центральным правительством и коммунистами-повстанцами FARC продолжалась с 1948 года, однако в 2016 году между ними были заключено мирное соглашение, и боевые действия прекратились, а повстанцы находятся в процессе интеграции в государственную систему.

Напомним, что 30 мая американские военные отчитались об уничтожении на юге Афганистана 50 командиров «Талибана», которые попали под удар ракетно-артиллерийской системы HIMARS. Причем, пресс-секретарь контингента НАТО в Афганистане Мартин О’Донелл подчеркнул, что понесенные потери должны сказаться деморализующе на талибах по всей стране.

В свою очередь талибы прилагают усилия, чтобы сорвать намеченные на 20 октября выборы в парламент и провинциальные советы. В частности, из-за их нападений и угроз в стране из 4491 центра для регистрации избирателей в настоящее время работают только 3260. Международное сообщество и афганское правительство считают проведение парламентских выборов, которые откладываются с 2015 года, шагом к демократизации и стабилизации Афганистана. По мнению же талибов, они не являются законными и честными, так как организованы «при кураторстве США».